Китай тестує калібр 6,8х50 мм

21 октября 2025, 9:15

Кадри з Douyin із "бронебійною" 6,8×50 мм кулею з карбіду вольфраму виглядають як тізер великої реформи: Пекін нібито придивляється до американської концепції NGSW.

Але за ефектною картинкою поки що — нуль офіційних підтверджень і багато питань.

Якщо припустити, що 6,8×50 мм справді проходить оцінювання, логіка зрозуміла. Стандартний для НВАК 5,8×42 мм давно впирається у межі проти сучасних плит бронезахисту, а тренд на "дальшу, точнішу й пробивнішу" піхотну зброю задав Пентагон зі своїм 6,8×51 мм.



Водночас зміна калібру — це не про одну кулю. Це нові стволи й автоматика під інший тиск, перерахунок балістики, оптика з балістичними профілями, навчання, логістика, боєзапаси на роки вперёд і, зрештою, гроші. Вольфрам додає ще один вузол ризику: Китай має значні ресурси, але масове AP-наповнення різко підніме ціну патрона і навантаження на ланцюги постачання. Додайте вагу боєкомплекту, віддачу та ресурс стволів — саме на цих граблях у США довелось шукати компроміси між "пробивністю" та "нести/стріляти багато".



Але джерело — відео колекціонера, без заводських ТТХ і без показаного носія. Китайський ОПК традиційно тестує "в ширину" і часто зливає концепти в публічний простір як пробні кулі. Поки не з’являться ознаки серійних платформ під 6,8 мм (карабін/ручний кулемет, уніфікований прицільний комплекс, навчальні матеріали), це радше технологічна розвідка боєм, а не рішення про зміну стандарту.

Підсумок: 6,8×50 мм із вольфрамовим осердям вписується у глобальний тренд "антиплитоцентризму", але до "китайського NGSW" ще далеко. Якщо Пекін справді піде цим шляхом, це буде не один патрон, а повний цикл переозброєння відділення — дорогий, довгий і помітний за індикаторами виробництва та навчання. Поки ж маємо сигнал інтересу, а не доказ неминучої реформи.