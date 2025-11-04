В Израиле изымают китайские автомобили из-за угрозы шпионажа

4 ноября 2025, 10:15

Израильская армия начала поэтапное изъятие китайских автомобилей у своих офицеров.

Решение связано с опасениями, что системы этих машин могут использоваться для слежки и утечки секретной информации.

По данным служб безопасности, некоторые автомобили оснащены камерами, микрофонами, датчиками и технологиями связи, которые отправляют данные на внешние серверы без ведома водителя. «Любой современный автомобиль - это компьютер на колесах, способный собирать разведданные с близлежащих объектов», - пояснил бывший высокопоставленный офицер.В первую очередь изымут машины у офицеров с доступом к секретной информации, а затем - у остальных. Всего речь идет примерно о 700 автомобилях, преимущественно 7-местных моделях Chery.В армии Израиля подчеркивают, что шаг отражает глобальные тенденции: США и Британия уже ограничили использование китайской техники в зонах повышенной безопасности. Решение также связано с обеспечением безопасности Израиля и соблюдением международных стандартов в сфере разведки.