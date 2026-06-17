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17 июня 2026, 18:15

Вірус Ебола може потрапити до Європи вже найближчими тижнями, – ECDC

Серед країн із найвищим ризиком називають Бельгію, Францію, ОАЕ та Туреччину.
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