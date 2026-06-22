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22 июня 2026, 8:15

Украинские компании рассматривают возможность продажи дронов Тайваню

Руководители трех украинских компаний и профильной ассоциации производителей беспилотников заявили, что изучают перспективы сотрудничества с Тайванем.

Вместе с тем они проявляют осторожность из-за отсутствия у Киева официальных дипломатических отношений с островом, который Китай считает своей территорией.
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