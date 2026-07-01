Израиль разрабатывает лазерное оружие для нанесения ударов на орбите — министр

"Одна из главных целей, которую мы поставили вместе с премьер-министром, — это привлечение лучших умов. На сегодняшний день ни одна страна не обладает возможностями для ведения боевых действий в космосе. Мы должны стать ведущей державой в мире с таким потенциалом. Если мы этого добьемся, это обеспечит преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех остальных аспектах против наших врагов, располагающих огромными ресурсами", — цитирует Исраэля Каца издание The Jerusalem Post.
Израиль уже располагает подобными технологиями — он разработал наземную противоракетную систему "Железный луч" (Iron Beam). Также ведется работа над проектом, который в будущем позволит истребителям вести огонь лазерными лучами.
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