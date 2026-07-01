1 июля 2026, 9:45

Израиль разрабатывает лазерное оружие для нанесения ударов на орбите — министр

"Одна из главных целей, которую мы поставили вместе с премьер-министром, — это привлечение лучших умов. На сегодняшний день ни одна страна не обладает возможностями для ведения боевых действий в космосе. Мы должны стать ведущей державой в мире с таким потенциалом. Если мы этого добьемся, это обеспечит преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех остальных аспектах против наших врагов, располагающих огромными ресурсами", — цитирует Исраэля Каца издание The Jerusalem Post.



Израиль уже располагает подобными технологиями — он разработал наземную противоракетную систему "Железный луч" (Iron Beam). Также ведется работа над проектом, который в будущем позволит истребителям вести огонь лазерными лучами.

