В ЕС потребовали от Meta изменить дизайн Instagram и Facebook

Европейская комиссия призвала компанию отключить по умолчанию такие функции, как автовоспроизведение и бесконечный скроллинг, а также внедрить эффективные "перерывы в экранном времени", пишет Politico.
Кроме того, Брюссель настаивает на корректировке алгоритмов рекомендаций, которые сейчас нацелены на максимальное удержание внимания пользователей.
Если Meta не выполнит эти условия, техногиганту могут грозить штрафы в размере до 6% от глобального годового дохода.
Последние новости
- Безопасность | Вчера, 18:15
У Чехії знову обговорюють заборону продажу енергетиків дітям
- Железо | Вчера, 17:45
32WHQ9200 та 43WUQ9200 - нові телевізори ERGO
- Технологии | Вчера, 17:15
Портативні холодильники ANKER SOLIX Everfrost вже у продажу
- Бизнес | Вчера, 16:45
Франція виплатить по 500 євро студентам, які вступають до університетів
- Технологии | Вчера, 16:15
В Испании растёт число незаконных гонок на электросамокатах
- Бизнес | Вчера, 15:45
Германия разрешит украинцам обменивать водительские права без экзаменов
- Технологии | Вчера, 15:15
Між Варшавою та Києвом планують запустити щоденний потяг з 13 грудня
- Технологии | Вчера, 14:45
Китай представив мікрохвильову зброю для виведення з ладу супутників
- Интернет | Вчера, 14:15
Starlink передал Армении 56 терминалов
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 9:40
EcoFlow Solar Connector Solar Extension Cable - подовжувач для сонячних панелей
- Аналитика | Вчера, 6:58
Дайджест ключових новин тижня №8 (2026) - EcoFlow NextGen зі знижкою 25% та анонс Logitech Mobi Fold
- Аналитика | 6 июля, 22:53
Дайджест ключових новин тижня №7 (2026) - знижка на EcoFlow Lightweight та анонс Logitech Spotlight 2
- Аналитика | 29 июня, 9:56
Дайджест ключових новин тижня №6 (2026) - зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1000 Air та новий Zenbook DUO
- Фотогалереи | 26 июня, 7:16
Czech Photo оприлюднив десять найкращих фотографій травня 2026 року
- Фотогалереи | 24 июня, 8:44
ASUS представляє в Україні новий Zenbook DUO - ноутбук з двома екранами
- Обзоры | 16 июня, 11:05
be quiet! Dark Perk Sym – саме такою має бути ігрова мишка
- Аналитика | 15 июня, 10:24
Дайджест ключових новин тижня №5 (2026) - EcoFlow презентує нову лінійку зарядних станцій DELTA 3 Air
- Обзоры | 13 июня, 11:56
Verbatim Dual Portable Monitor (32403) – подвійний монітор з портативним підключенням
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 22:15
Logitech Mobi Fold — перша ультракомпактна миша для роботи в дорозі 5.00
- Безопасность | Вчера, 18:15
У Чехії знову обговорюють заборону продажу енергетиків дітям 0.00
- Железо | Вчера, 17:45
32WHQ9200 та 43WUQ9200 - нові телевізори ERGO 0.00
- Технологии | Вчера, 17:15
Портативні холодильники ANKER SOLIX Everfrost вже у продажу 0.00
- Бизнес | Вчера, 16:45
Франція виплатить по 500 євро студентам, які вступають до університетів 0.00
- Технологии | Вчера, 16:15
В Испании растёт число незаконных гонок на электросамокатах 0.00
- Бизнес | Вчера, 15:45
Германия разрешит украинцам обменивать водительские права без экзаменов 0.00
- Технологии | Вчера, 15:15
Між Варшавою та Києвом планують запустити щоденний потяг з 13 грудня 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
Китай представив мікрохвильову зброю для виведення з ладу супутників 0.00