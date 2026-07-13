13 июля 2026, 13:45

В ЕС потребовали от Meta изменить дизайн Instagram и Facebook

Европейская комиссия призвала компанию отключить по умолчанию такие функции, как автовоспроизведение и бесконечный скроллинг, а также внедрить эффективные "перерывы в экранном времени", пишет Politico.



Кроме того, Брюссель настаивает на корректировке алгоритмов рекомендаций, которые сейчас нацелены на максимальное удержание внимания пользователей.



Если Meta не выполнит эти условия, техногиганту могут грозить штрафы в размере до 6% от глобального годового дохода.

