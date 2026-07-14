14 июля 2026, 8:45

На Київщині викрили схему із привласненням 129 млн грн на енергетиці

За даними слідства, службовці разом із представниками приватної компанії забезпечували перемоги в закупівлях, а роботи виконували за завищеними цінами.



Для виведення коштів могли використовувати фіктивні підприємства. Директору компанії вже повідомили про підозру, розслідування триває.

