Vista признали уязвимой

Нешуточные дебаты вокруг безопасности Vista разгорелись в четверг на выставке CeBIT в Ганновере. Еще в январе 2007 года претензии, связанные с высокой уязвимостью новой операционной системы Microsoft, предъявили производители систем безопасности компаний Symantec и McAfee. 15 марта, вскоре после открытия на CeBIT экспозиции и подиум-дискуссии, посвященной безопасности информационных технологий, с речью к руководству Microsoft обратилась Наталья Касперская, генеральный директор российской компании KasperskyLab. По словам госпожи Касперской, недостаточная информированность производителей систем безопасности и отсутствие прямого доступа к данным об операционной системе не позволяет в достаточной мере защитить пользователей.

Реакция Microsoft последовала незамедлительно. Руководство компании заверило оппонентов, что Vista "была изначально создана так, что в ней отсутствует какая-либо уязвимость", пишет Cnews. К тому же, политика Microsoft не предусматривает каких-либо предпочтений, будь то производители систем безопасности или любые другие участники рынка. По словам руководства компании, даже собственное подразделение Microsoft, занимающееся безопасностью Vista, не располагает данными об исходном коде операционной системы.

Уже после первых анонсов Vista Евгений Касперский прогнозировал, что система будет еще более уязвимой, чем предшествовавшая ей Windows XP, а предусмотренные производителем барьеры для вирусов и хакерских атак сравнительно легко преодолимы. "И если для руководства Microsoft идентификация уязвимости не является приоритетной, то это основная задача производителей систем безопасности", - заметил он.

На прошлогодней CeBIT Vista была анонсирована как наиболее защищенная версия Windows, что вызвало жесткую критику как со стороны производителей систем безопасности, так и со стороны рядовых пользователей. Споры относительно уязвимости Vista продолжались в течение всего 2006 года, однако, конструктивной развязки не получили. В качестве последнего средства воздействия на Microsoft производители систем безопасности апеллировали к европейской комиссии, результаты исследования которой должны показать, насколько необходимым является дальнейшее открытие исходного кода Vista.