NVIDIA представила игровой помощник GeForce GTX G-Assist

3 апреля 2017, 10:10

В основе помощника лежит новый GeForce суперкомпьютер-на-чипе (SoC), который поможет вам продолжить игровой процесс, когда вы вдали от клавиатуры (сценарии away from keyboard - AFK), и одержать победу в тяжелом бою.

Кроме того, система будет отслеживать и поддерживать на пике вашу игровую форму.



Наш новый движок искусственного интеллекта GeForce Assisted Gaming уже обучен побеждать в 10 080 играх, и это не предел. Ключевые особенности помощника:



- GeForce GhostPlay -- представьте, что у вас напряженный момент в Rainbow Six Siege, но тут в дверь постучал доставщик пиццы. Вы не можете бросить ребят по команде, но и пицца сама себя не внесет. Благодаря режиму GeForce GhostPlay вам не придется чем-то жертвовать. С помощью технологии искусственного интеллекта режим GhostPlay будет играть за вас, на вашем же уровне, пока вы не вернетесь. Все в выигрыше.



- Boss Boost -- Хотите побить Безымянного Короля в Dark Souls 3? Режим Boss Boost больше не заставить вас дрожать от страха перед этим богом войны. Этот режим включается только один раз за игру, позволяя поразить любого врага на выбор. При этом автоматически активируется технология ShadowPlay, и вы сможете мгновенно похвалиться такой победой перед друзьями.

- Технология NVIDIA Nurture, также использующая алгоритмы искусственного интеллекта, предвосхищает нужды геймера и автоматически организует доставку еды, следит за наличием под рукой энергетических напитков GeForce GTX ENERGY и даже заказывает продуманные подарки для вашей второй половинки.



- GeForce GameTrain - начальный этап игры часто оказывается скучным, особенно, если хочется подняться на верхние уровни поскорее. До сих пор вам были доступны только прохождения в роликах на YouTube. Но теперь GeForce GameTrain™ поможет вам пройти быструю школу у лучшего игрока в мире и отточить навыки с помощью подсказок и ключей.



GeForce GTX G-Assist с технологией NVIDIA AI будет доступен в ближайшее время через партнеров компании в 238 странах и регионах. Цены будут объявлены позже.

