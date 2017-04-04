Украинцы смогут оформлять кредиты через Вайбер

4 апреля 2017, 14:45

В Украине запустили новый сервис оформления рассрочки в популярном мессенджере Viber.

С помощью бота "Оплата частями" клиенты ПриватБанка прямо в мессенджере смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки.



"Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и посещения отделения банка", – говорит руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.



Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка. Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик-аккаунт "Оплата частями" и нажать на кнопку нужной операции. С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка", оформить кредит, получить информацию по уже оформленным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.



ПриватБанк – первый украинский банк, который запустил сервис оформления кредита и получения информации по кредитным договорам в чатах самых популярных мессенджеров – Facebook, Telegram и Viber.