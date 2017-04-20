Киевстар – в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины

20 апреля 2017, 10:15

В 2016 году компания Киевстар уплатила 4,267 млрд грн налогов и сборов. Это - наибольшая сумма отчислений в бюджет среди предприятий отрасли мобильной и фиксированной связи.

Согласно данным журнала «Вестник. Рейтинг», который издается при поддержке ГФС Украины, Киевстар в 2016 году вошел в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков страны. Кроме того, компания признана плательщиком налогов №1 среди предприятий отрасли связи.

В 2016 году Киевстар инвестировал в развитие инфраструктуры и новых технологий свыше 2,6 млрд грн. Это позволило компании осуществить модернизацию инфраструктуры для подготовки к будущему внедрению стандарта 4G/LTE, построить и запустить в эксплуатацию сети 3G в свыше 7 000 населенных пунктах Украины. Компания развивает новые технологии не только в больших городах, но и в отдаленных селах, чтобы обеспечить равные возможности доступа к 3G для всех жителей Украины. Кроме того, Киевстар первым среди телеком-операторов начал предоставлять связь 3G в населенных пунктах зоны АТО.

«Быть лидером – значит нести ответственность не только за тысячи сотрудников и миллионы абонентов, но и развитие страны. За 20 лет работы в Украине мы заплатили почти 50 млрд грн налогов и строим ответственный бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию», – говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.

Следует отметить, что в апреле 2017 года Киевстар стал победителем III национального рейтинга «Репутационные АКТИВисты» среди компаний отрасли связи. Эксперты рейтинга особо отметили инновационные подходы, репутационную стабильность и медиаактивность Киевстар. Кроме того, по результатам исследований E&Y, опубликованным в марте 2017 года, Киевстар - в числе ТОП-10 компаний, которые украинцы считают наиболее привлекательными для трудоустройства. Также телеком-оператор признан работодателем №1 в отрасли телекоммуникаций.

Как лидер телеком-рынка Киевстар делает значительный вклад в развитие общества и страны. В 2016 году компания продолжила национальную образовательную программу Make Your Mark («Сделай свой вклад»), которая направлена на поддержку старшеклассников, студентов и молодых предпринимателей. Кроме того, Киевстар поддержал инновационный телеком-акселератор Radar Tech (ВДНГ-Tech). Компания развивает инновационные проекты, такие как Mobile ID и Kyivstar Business Hub.













