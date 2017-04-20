CloudEO приглашает укранских разработчиков создавать Geo-сервисы

20 апреля 2017, 14:31

Немецкая компания CloudEO готова сотрудничать с украинскими разработчиками для создания индустрии геоинформационных сервисов, построенных с использованием геоданных. Об этом в беседе с корреспондентом ITnews заявил Саша Боровик, финансовый директор компании, в прошлом заместитель министра экономического развития Украины.

"Наша компания, по договорённости с ESA, а также DigitalGlobe из США и космическими компаниями из Канады, Китая, Южной Кореи и других стран, собрали на одну платформу порядка 85% всей релевантной информации, связанной с наблюдением за Землёй - так называемую Earth Observation и GeoData. Она включает в себя также информацию с самолетов, мобильных телефонов и машин. На нашей платформе мы построили API, позволяющие создавать GeoApps и GeoAnalytics - и открыли платформу для разработчиков", - сообщил Боровик.

Недавно CloudEO договорилась о сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA), объединяющим 22 страны и имеющим годовой бюджет 5,75 миллиардов евро.

"Наша компания теперь обсуждает c ESA возможность создания нескольких международных программ и инкубаторов для развития и финансирования GeoAnalytics в Европе", - сказал Боровик. По его словам, ESA готова финансировать в Европе космические стартапы в размере 50% бюджета, то есть, если команда тратит на запуск 100 тысяч евро, то еще такую же сумму добавляет Агентство.

Учитывая, что Украина всегда была на первых ролях в освоении космоса, а сегодня является кузницей ИТ-кадров, это еще один путь к открытости и взаимодействию с ЕС, считает Боровик.

"И сами GeoAnalytics могли бы быть широко применимы в Украине. В стране, где нет дорог; огромные сельскохозяйственные поля; лес; моря, реки. А также в Украине в массовом масштабе нелегально выбрасывают мусор; ведутся нелегальные застройки, занимаются контрабандой. Зажравшиеся коррупционеры строят себе красивые дачи и плохие дороги для остальных. И ещё в стране идёт война и Украина не контролирует часть своей территории", - говорит он.