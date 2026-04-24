Игры, которые учат дроны видеть: как Pokemon Go стала системой сбора данных

24 апреля 2026, 10:15

Pokemon Go - одна из самых известных мобильных игр в истории с более чем 1 млрд загрузок и миллиардными доходами.

Однако за ее развлекательной оболочкой, как утверждает Euronews, скрывается более масштабная технологическая история - развитие систем пространственного искусственного интеллекта и навигации.

Ключевая фигура этого процесса - Джон Ханке, основатель стартапа Keyhole, который в начале 2000-х занимался созданием 3D-карт мира при поддержке фонда In-Q-Tel, связанного с разведсообществом США. Позднее Keyhole был приобретен Google за $35 млн и лег в основу Google Earth и Google Maps.С ростом задач картографии возникла проблема: для обучения 3D-моделей требовались огромные массивы данных о реальных объектах. Частично ее решали через Street View и покупку геоданных, однако этого оказалось недостаточно - многие локации невозможно было оцифровать без участия людей.В 2010 г. Ханке создал Niantic Labs, где возникла идея использовать игры с дополненной реальностью как инструмент массового сбора данных. После Ingress и Field Trip в 2016 г. вышла Pokémon Go, превратившая миллионы пользователей в участников глобального сканирования мира. Собранные данные легли в основу технологии VPS (Visual Positioning System), позволяющей определять местоположение по изображению с камеры с точностью до сантиметров даже без GPS.Позднее Niantic выделила это направление в компанию Niantic Spatial, сосредоточенную на пространственном ИИ. Она заявляет о применении VPS в логистике, робототехнике и промышленности. В 2025 г. компания также заключила партнерства с оборонными и технологическими структурами, включая Vantor, работающую с геопространственной разведкой США, а также проекты в сфере навигации дронов в условиях подавления GPS.Таким образом, игровая механика стала инструментом глобального краудсорсинга данных, который одновременно развивал технологии пространственного ИИ и навигации.