Второе дополнение к Pokemon Sword и Shield выйдет 23 октября

30 сентября 2020, 11:45

The Pokemon Company и студия-разработчик Game Freak в рамках вчерашней специальной трансляции раскрыли дату выхода The Crown Tundra — второго дополнения к Pokemon Sword и Shield.

Как и предполагалось, The Crown Tundra поступит в продажу до конца осени текущего года: на территории США релиз запланирован на 22 октября, а в России и остальном мире на день позже — 23 октября.И The Crown Tundra, и уже вышедшее расширение The Isle of Armor входят в неразделимый сезонный абонемент, а потому отдельно ни один из аддонов купить нельзя. Стоимость всего набора составляет 2249 рублей (Sword, Shield).Напомним, The Crown Tundra отправит пользователей в экспедицию по одноимённому (Корона Снежной Земли) региону и предложит распутать тайну покемона Калирекса, который когда-то правил этими землями.Помимо неисследованной области, The Crown Tundra включает более 200 видов покемонов (в том числе легендарных), десятки предметов индивидуализации главного героя, а также новый кооперативный режим.Помимо прочего, на упомянутом стриме состоялся анонс полного розничного издания Pokemon Sword и Shield, в состав которого войдёт соответствующая версия основной игры и оба дополнения. Релиз ожидается 6 ноября текущего года.Pokemon Sword и Shield вышли в ноябре 2019 года эксклюзивно на Nintendo Switch. Как в прошлом месяце рассказала Nintendo, к 30 июня 2020-го суммарные продажи обеих версий превысили 18 млн экземпляров.

(C) 3dnews.ru