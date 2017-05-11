11 мая 2017, 9:15

"ЛАН СЕРВИС" установила новый модуль в крупной компании

Цель проекта - реализация системы по управлению инженерной документацией, которая будет обеспечивать ее эффективный жизненный цикл.

Поскольку заказчик имеет сложную и обширную инженерную документацию, то у него возникла необходимость в оптимизации  ее оборота. Результатом проекта стала электронная система управления инженерной документацией, которая обеспечила использование актуальной документации, последовательность изменений и версионности документов. С учетом  национальных,  международных регуляторных требований, а также  корпоративных стандартов Компании.

Созданная структура управления инженерной документацией используется всеми заинтересованными подразделениями проектного офиса и интегрированной системы менеджмента компании.

Модуль "Управление инженерной документацией (УИД)" позволит:

• Качественно и быстро отслеживать и управлять процессом жизнедеятельности пакета инженерной документации в целом в Компании;
• улучшит реакцию организации на внешние события, сбор, контроль, согласование и хранение исходной документации;
• обеспечит необходимое и безопасное хранение актуальной информации по объектам, системам, зданиям;
• снизит влияние "человеческого фактора" на бизнес процессы Компании.

Разработка модуля прошла фазы управление проектом, разработку концептуальной фазы проекта, настройки / модификацию системы, опытно-промышленную эксплуатацию и переход в промышленную эксплуатацию. Проект выполнен в соответствии с требованиями пользователя (URS), стандарта GMP и нормативной документацией, стандартов на проектирование, действующих на территории Украины.

Данное решение предусматривает:

Возможность контроля объема и сроков выполнения работ;
соблюдение последовательности выполнения запланированных работ;
облегчает процесс проектирования и согласование проектной документации;
повышение производительности труда персонала, за счет устранения неполноты информации, дублирующихся документов, оптимизации и стандартизации процесса;
обеспечение быстрого доступа к необходимой информации и документам проекта.

Елена Олишевская, генеральный директор компании "ЛАН СЕРВИС" отметила: "Модуль отвечает всем требованиям к инженерной документации не только согласно украинского законодательства, но и определенных процедур и процессов Заказчика. Кроме того, учитывается  структура проектной деятельности, отчетности, оценка, принципы документирования, хранения и распространения документации".
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