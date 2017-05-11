"ЛАН СЕРВИС" установила новый модуль в крупной компании

11 мая 2017, 9:15

Цель проекта - реализация системы по управлению инженерной документацией, которая будет обеспечивать ее эффективный жизненный цикл.Поскольку заказчик имеет сложную и обширную инженерную документацию, то у него возникла необходимость в оптимизации ее оборота. Результатом проекта стала электронная система управления инженерной документацией, которая обеспечила использование актуальной документации, последовательность изменений и версионности документов. С учетом национальных, международных регуляторных требований, а также корпоративных стандартов Компании.Созданная структура управления инженерной документацией используется всеми заинтересованными подразделениями проектного офиса и интегрированной системы менеджмента компании.Модуль "Управление инженерной документацией (УИД)" позволит:• Качественно и быстро отслеживать и управлять процессом жизнедеятельности пакета инженерной документации в целом в Компании;• улучшит реакцию организации на внешние события, сбор, контроль, согласование и хранение исходной документации;• обеспечит необходимое и безопасное хранение актуальной информации по объектам, системам, зданиям;• снизит влияние "человеческого фактора" на бизнес процессы Компании.Разработка модуля прошла фазы управление проектом, разработку концептуальной фазы проекта, настройки / модификацию системы, опытно-промышленную эксплуатацию и переход в промышленную эксплуатацию. Проект выполнен в соответствии с требованиями пользователя (URS), стандарта GMP и нормативной документацией, стандартов на проектирование, действующих на территории Украины.Данное решение предусматривает:Возможность контроля объема и сроков выполнения работ;соблюдение последовательности выполнения запланированных работ;облегчает процесс проектирования и согласование проектной документации;повышение производительности труда персонала, за счет устранения неполноты информации, дублирующихся документов, оптимизации и стандартизации процесса;обеспечение быстрого доступа к необходимой информации и документам проекта.Елена Олишевская, генеральный директор компании "ЛАН СЕРВИС" отметила: "Модуль отвечает всем требованиям к инженерной документации не только согласно украинского законодательства, но и определенных процедур и процессов Заказчика. Кроме того, учитывается структура проектной деятельности, отчетности, оценка, принципы документирования, хранения и распространения документации".