Абоненты Киевстар использовали 327 ТБ мобильного интернета во время Евровидения

19 мая 2017, 11:45

С 8 по 14 мая в сети Киевстар в Киеве зафиксировано 307 млн минут голосовых вызовов, а интенсивность отправки сообщений возрастала во время проведения полуфиналов и финала конкурса.

На время проведения Евровидения в сети Киевстар зарегистрировалось более 8 тыс. приехавших в столицу иностранцев. В день финала количество пользователей роуминга в сети Киевстар в Киеве увеличилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В местах проведения мероприятий иностранные гости проговорили 16 тыс. голосовых минут, отправили и получили 13,5 тыс. сообщений, использовали почти 68 ГБ мобильного интернета (в основном на социальные сети и видеостриминг).

Наибольшая нагрузка, связанная непосредственно с конкурсом, пришлась на базовые станции, обслуживающие Международный выставочный центр, фан-зоны на Крещатике и Софийской площади и КВЦ «Парковый», где располагался хаб Евровидения.

Голосовой трафик на этих базовых станциях за неделю составил 1 млн минут, абонентами использовано 3,3 ТБ мобильного интернета, отправлено и получено 90 тыс. текстовых сообщений. Напоминаем, что для обеспечения высокой скорости, качества и устойчивости соединения Киевстар установил дополнительное новое оборудование в МВЦ и передвижные базовые станции возле мест проведения конкурсных мероприятий.

В то же время, кроме собственно песенного конкурса, киевляне и гости столицы имели возможность посетить и другие не менее интересные события. Среди них – Kyiv Lights Festival, который проходил при поддержке Киевстар. За три дня – с 12 по 14 мая – главную сцену на Почтовой площади посетила 21 тыс. человек. Они имели возможность посмотреть на работы 32 участников из разных стран – Мексики, Германии, Португалии, Швейцарии, Украины.



