Hitachi Data Systems: предприятия Украины приступили к цифровой трансформации

22 мая 2017, 9:15

16 мая в Киеве прошло мероприятие «Hitachi Innovation Day 2017» с участием технологических экспертов компании Hitachi Data Systems.

Эксперты подвели первые итоги тех процессов цифровой трансформации бизнеса, которые уже были запущены на украинских предприятиях, рассказали о последних технологиях и представили ИТ-директорам и руководителям крупных украинских компаний новые возможности, которые открывают для их организаций цифровые решения.



По словам Виктории Таранец, руководителя представительства HDS в Украине, сегодня цифровой образ жизни людей становится катализатором бизнеса: используя высокие технологии, компании могут создавать новые каналы для коммуникации с клиентами и создавать по-настоящему востребованные продукты и услуги. «Работа с технологиями должна носить глубокий характер: для того, чтобы бизнес полностью реализовал себя в цифровой трансформации, мало создать мобильное приложение и подключить систему для сбора данных о клиенте – это так называемый «цифровой фасад компании». Инновационные решения должны лежать в основе ИТ-инфраструктуры компании и быть опорой для принятия бизнес-решений», – считает Виктория Таранец.



Более 60 участников Hitachi Innovation Day приняли участие в опросе, посвященном цифровой трансформации. Участники опроса попытались определить ее цели, выделить критерии успеха цифровых предприятий и главные технологии эпохи цифровизации. Так, 57% заявили, что их компания находится на стадии определения целей цифровой трансформации, а 28% уже реализуют соответствующие проекты в своем бизнесе. Большинство участников опроса считают, что цифровизация должна приносить в прямом смысле ощутимые результаты: 20% хотят с ее помощью получить новые продукты и услуги. Но есть сторонники и других преимуществ: 19% стремятся с помощью инновационных решений сократить затраты, 13% – увеличить долю рынка. Главной технологией цифровой трансформации респонденты назвали аналитику Больших данных (26,75%), сразу за ней следуют облака (26,11%), а третье место занимают мобильные технологии (22%).





