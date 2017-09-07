Hitachi Data Systems представила новую серию продуктов

7 сентября 2017, 9:45

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) и OEM-партнер года компании VMware по глобальным инновациям, представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS.

Новые решения представляют собой полностью интегрированную платформу архитектуры Rack-scale для программно определяемых центров обработки данных (SDDC), созданную на базе технологии VMware Cloud Foundation. С помощью UCP RS компании смогут не только развернуть интегрированный стек SDDC, но и создать собственный ЦОД, используя сертифицированное решение Hitachi vSAN Ready Node и программное обеспечение VMware.



Наряду с выпуском Hitachi UCP RS, компания внесла ряд усовершенствований в гиперконвергентную систему Unified Compute Platform (UCP) HC. Гибридные и all-flash системы Hitachi UCP HC теперь дополнены модулями энергонезависимой памяти (NVMe) и новыми процессорами шестого поколения Intel Xeon Scalable Processor. Это позволит повысить производительность ИТ-систем предприятий и сократить эксплуатационные затраты, тем самым обеспечив бизнесу максимальные конкурентные преимущества. В данных решениях задействованы самые современные технологий ЦОД, посредством которых достигаются уменьшение задержек в работе ИТ и ускоренная обработка рабочих нагрузок.



Хорошо понимая новые требования, предъявляемые к ИТ-организациям программами модернизации ЦОД, Hitachi совместно с VMware работает над созданием полностью интегрированной и готовой к использованию системы Hitachi UCP RS, которая поможет бизнесу в создании надежной ИТ-инфраструктуры для развертывания гибридных облачных решений. Hitachi UCP RS также помогает свести к минимуму сложность процессов развертывания и управления ИТ-системами – это происходит за счет использования уникальных средств автоматизации конфигурирования, управления и мониторинга для SDDC. Такой функционал ИТ-решений способен открыть для бизнеса возможность выхода на новые рынки, ускорить вывод продуктов и услуг и поддержать высокую доступность бизнес-приложений.



