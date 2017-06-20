Cisco и IBM объединяют силы в борьбе с киберпреступностью

20 июня 2017, 13:45

Компании Cisco и IBM Security объединили усилия для совместного противостояния нарастающей угрозе глобальной киберпреступности.

Согласно подписанному соглашению, Cisco и IBM Security будут в интересах заказчиков тесно сотрудничать в области интеграции продуктов и услуг, а также анализа угроз.

В целях защиты организаций на уровне сетей, оконечных точек и облаков решения информационной безопасности Cisco будут интегрированы с платформой IBM QRadar. Еще один важный для заказчиков аспект сотрудничества — широкомасштабная поддержка сервисным подразделением IBM Global Services продуктов Cisco в рамках предложений для поставщиков услуг информационной безопасности (Managed Security Service Provider, MSSP). Соглашение предусматривает также новые принципы взаимодействия исследовательских подразделений IBM X-Force и Cisco Talos, которые начнут сотрудничать в области анализа угроз и координировать действия по крупным инцидентам безопасности.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются подразделения информационной безопасности, заключается в широком распространении разрозненных средств защиты, которые не взаимодействуют и не интегрируются друг с другом. Согласно отчету Cisco по информационной безопасности за 2017 г. (Annual Cybersecurity Report, ACR), в котором приняли участие 3000 директоров по информационной безопасности, 65% организаций используют от 6 до 50 различных средств киберзащиты. Такие сложные конфигурации не только создают дополнительную нагрузку на подразделения информационной безопасности, но и чреваты появлением уязвимостей в защите. Основная цель сотрудничества Cisco и IBM Security — помочь организациям сократить сроки обнаружения и нейтрализации угроз благодаря интегрированным средствам автоматизации, ускорения и повышения точности мер противодействия.



