Задержана группа "металлистов" с кабелем Укртелекома

Первое задержание после выездного заседания Комитета ВР по вопросам информатизации и связи в Днепре и подписания «Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве»
17 июня в городе Камянское по адресу ул. Звенигородская, 47 сработала сигнализация кабельных сооружений Укртелекома. На место события была направлена оперативная группа охраны, а также вызвана полиция. В ходе совместных оперативных действий правоохранители задержали 4 мужчин на автомобиле «Москвич». При осмотре автомобиля у задержанных обнаружено 100 метров порезанного кабеля Укртелекома, ножовка по металлу, 2 буксировочные лебедки, перчатки и монтировка.
В связи с действиями злоумышленников 250 клиентов Укртелекома остались без связи.
В ходе проведенных следственных действий задержанные указали места совершения кражи кабеля и место его разделки. Данные факты следствием были задокументированы в полном объеме, а улики изъяты в качестве вещественных доказательств.
По факту кражи открыто уголовное дело по статье 185 УКУ, но часть статьи, определяющая меру преступления, по которой будет расследоваться дело, устанавливается. Следствие должно учесть тот факт, что задержанные со взломом проникли в охраняемое помещение и совершили кражу в составе группы.
«На прошлой неделе в Днепре состоялось выездное заседания Комитета ВР и руководства области. Во время мероприятия был подписан «Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве». Мы надеемся, что это позволит снизить уровень краж», – подчеркивает Михаил Шуранов, пресс-секретарь Укртелекома.
Напомним, что в Днепропетровской области с начала 2017 года совершено более 4598 краж. Этот показатель наибольший по всей стране и равен 60% от всех совершенных краж в Украине. По всем преступлениям заведены уголовные дела, но только 10% доходит до суда, и, как правило, заканчиваются небольшим штрафом, не превышающим объём разовой выручки вора.
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