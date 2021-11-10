В Польше задержан предполагаемый член хакерской группировки REvil

10 ноября 2021, 10:45

Правоохранители из разных стран продолжают борьбу с хакерами из REvil. Ранее сообщалось о задержании семи человек, которые, как предполагается, связаны с группировкой.

Теперь же обвинения были предъявлены гражданину Украины Ярославу Васинскому, задержанному в Польше. Его обвиняют в участии в множестве кибератак, в том числе на американскую IT-компанию Kaseya.

Согласно имеющимся данным, Васинского задержали в Польше ещё в октябре этого года, а обвинения в киберпреступлениях со стороны США были выдвинуты в августе. Теперь ему грозит экстрадиция в США, где хакер предстанет перед судом. Вместе с этим, правоохранителям удалось арестовать финансовые активы, которые, как предполагается, принадлежали REvil.



Министерство юстиции (DOJ) США объявило о конфискации $6,1 млн в криптовалюте на бирже FTX, которые, по мнению правоохранителей, связаны с REvil. Активы принадлежали гражданину России Евгению Полянину, которому США также предъявили обвинения в сотрудничестве с REvil с целью осуществления атак на корпоративные и государственные объекты. Отмечается, что Полянин находится в розыске.



В обвинительных заключениях прямо не указывается на то, какую роль играли Васинский и Полянин в атаках хакеров REvil. Они обвиняются в сотрудничестве с киберпреступниками. Минюст отмечает, что Васинскому и Полянину грозит более 100 лет тюрьмы, если они будут осуждены по всем предъявленным обвинениям. Власти США намерены продолжить поимку хакеров, которые использовали вымогательское ПО против американских компаний и государственных организаций. На прошлой неделе было объявлено о вознаграждении в $10 млн, которое можно получить за информацию, способствующую аресту членов группировки DarkSide.

(C) 3dnews.