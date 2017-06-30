ПриватБанк предложил государству безопасные системы на базе PrivatLinux

30 июня 2017, 9:15

ПриватБанк готов в кратчайшие сроки предоставить органам государственной власти, ведомствам, госпредприятиям и органам местной власти готовое решение корпоративных операционных систем на базе PrivatLinux, которое обеспечит защиту данных от кибератак, аналогичных той, с которой Украина столкнулась 28 июня 2017 года.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак.



По его словам, корпоративная операционная система ПриватБанка показала свою исключительную устойчивость к киберугрозам, так как за период вирусной атаки в сети ПриватБанка не было зафиксировано эпидемии заражений на более чем 20 тысяч рабочих станций.



«Сегодня в рамках своей стратегии «Приват.Share» наш банк готов поделиться с государством, органами власти, всеми заинтересованными структурами и коллегами-банкирами готовым к внедрению решением, которое позволит защитить данные и обеспечить бесперебойную работу органов власти в случае подобных киберугроз, – отметил Александр Шлапак. – Мы готовы помочь установить системы PrivatLinux, затраты на внедрение которых будут минимальными по сравнению с любыми другими решениями».



Cегодня ПриватБанк готов обеспечить предоставление необходимого программного продукта, консультации и установку защищенных операционных систем всем государственным органам и предприятиям. Помимо бесплатной установки, главным преимуществом внедрения для государственных органов и предприятий систем на базе PrivatLinux станет возможность удаленного обслуживание всех рабочих станций, централизованного учета всех станций и создание единого репозитория доступных программ.



Установка нового корпоративного ПО на рабочую станцию потребует лишь дополнительного обучения сотрудников и адаптации используемого софта, а для поддержки государственных корпоративных операционных систем будет достаточно привлечения одного специалиста devOps уровня middle на 1 000 – 2 000 рабочих станций.

