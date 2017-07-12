Технологии IBM помогут The Weather Company и UCAR развивать метеорологию

12 июля 2017, 13:45

The Weather Company, подразделение IBM, объявила о планах по улучшению качества метеорологических прогнозов во всем мире.

С этой целью компания начнет сотрудничать с консорциумом «Университетская корпорация атмосферных исследований» (UCAR, США) и Национальным центром атмосферных исследований (NCAR, США) – федеральным центром исследований и разработок для метеорологических и геокосмических систем.



Альянс будет разрабатывать передовые модели на базе суперкомпьютерной технологии IBM нового поколения. Этот подход объединит метеорологические знания мирового уровня от The Weather Company, экспертизу IBM Research в области высокопроизводительных вычислений, суперкомпьютерные системы на базе серверов OpenPOWER и метеорологическую модель сообщества NCAR.



Совместная работа будет опираться на передовые научные разработки и технологии в целях создания первой динамической модели в масштабе отдельных грозовых фронтов, которая может предсказывать метеорологические события на локальном уровне. Современные международные операционные модели прогнозируют погодные изменения вплоть до региональных метеорологических событий, таких как снегопады и ураганы. Новая модель улучшит погодное и климатическое прогнозирование благодаря усовершенствованной системе обработки явлений небольшого масштаба, например, отдельных гроз, которые могут влиять на погоду.



Новая модель будет функционировать в высоком пространственном и временном разрешении. Она впервые охватит весь Земной шар и предоставит прогнозы в тех регионах мира, которые недостаточно охвачены существующими локальными метеорологическими решениями. Новая погодная модель расширяет существующие границы возможного и дает представление о метеорологической науке будущего.



Метеорологические модели и основные алгоритмы, лежащие в основе практически всех современных прогнозов погоды, работают на суперкомпьютерах. The Weather Company и UCAR объединят свои усилия в целях улучшения погодных моделей и суперкомпьютеров, на базе которых они функционируют.



IBM и UCAR займутся совместным проектированием решения для моделирования погоды на основе технологий IBM Power Systems и OpenPOWER. Это обеспечит беспрецедентную вычислительную мощность для создания новейшего метеорологического моделирования. Решение будет оптимизировано для работы на базе систем нового поколения с процессорами IBM POWER9. Как ожидается, первые покупатели смогут воспользоваться разработкой в конце 2017 года.



Одним из первых проектов в рамках этой программы станет адаптация открытой модели прогнозирования в различных масштабах NCAR с целью ее более эффективной работы на компьютерах нового поколения. В то время как региональные модели уже более 10 лет функционировали в масштабе, позволяющем локально предсказывать грозы, использовать этот механизм в глобальных решениях было довольно сложно. Работа моделей, учитывающих конвективные явления погоды в международном масштабе, не только позволит составлять кратковременные прогнозы гроз, но и создавать более точные прогнозы на дни, недели и месяцы вперед. «Этот проект является крупным партнерством между частными и государственными организациями, он будет способствовать развитию метеорологического прогнозирования. С его помощью предприятия, принимающие важные решения на основе погодных условий, получат значительные преимущества, – сказал президент UCAR Антонио Дж. Бусалакки. – Мы рады, что инвестиции налогоплательщиков в развитие погодных моделей сейчас помогают отраслям США успешно конкурировать на международном рынке».