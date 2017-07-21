Huawei готовит анонс процессора AI

21 июля 2017, 11:15

Об этом сообщил руководитель компании, Ю Чендон (Yu Chengdong) на конференции, которая была посвящена Интернету в Китае.

Так, по его данным, речь идет о разработке полноценного AI процессора.Грядущая новинка будет использована для голосового помощника и в будущем, быть может, окажется в качестве основы «умной» электроники и систем «умных» домов.Судя по всему, китайский гигант не планирует использовать эту свою разработку самостоятельно – скорее всего, это решение будет предложено сторонним компаниям.Эксперты уверены, что в разработке такого рода продуктов нет совершенно ничего удивительного, поскольку аналогичные системы уже представили те же Qualcomm и MediaTek.Кстати, по словам главы Huawei, компания также разрабатывает и свой собственный облачный сервис.