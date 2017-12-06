5G-смартфоны Huawei появятся в 2019 году

6 декабря 2017, 10:15

Об этом сообщил руководитель Huawei, Ю Чэндун (Yu Chengdong).

Согласно последним данным, первая полноценная 5G-сеть будет запущена в 2019 году, а вот массовое развертывание ее ожидается в конце 20-того года. Конечно же, для того, чтобы полноценно пользоваться этой сетью, понадобятся смартфоны с соответствующей поддержкой.



Смартфоны Huawei c поддержкой 5G появятся во второй половине 2019 года.



Будущая новинка Huawei будет использовать новый радиоинтерфейс 5G-NR. Кроме того, здесь будет задействована агрегация всех возможных частотных спектров. Также обещают использование технологии Massive MIMO. Все это скопом позволит достигать скоростей в несколько десятков гигабит в секунду.

К 2023 году количество 5G подключений достигнет 1 млрд.