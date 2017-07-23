D-Link представила новую линейку абонентского G-PON-оборудования

23 июля 2017, 10:16

Компания D-Link представляет новое поколение абонентских терминалов GPON ONT со встроенным VoIP-шлюзом – базовую модель DPN-1021G и многофункциональные беспроводные модели с USB-портом DPN-124G и DPN-144DG.

Устройства предназначены для использования в сетях абонентского доступа FTTH по технологии GPON в многоквартирных домах, бизнес-центрах и коттеджных комплексах и обеспечивают доступ в Интернет, услуги IPTV и IP-телефонии со скоростью подключения до 2,5 Гбит/с.



Базовая модель ONT-терминала DPN-1021G оснащена 1 портом GPON с разъемом SC/APC, 1 FXS-портом с разъемом RJ-11 для подключения аналогового телефона и 2 LAN-портами – Gigabit Ethernet для высокоскоростного доступа в Интернет и Fast Ethernet для подключения IPTV. Конструктивно устройство выполнено в компактном корпусе из качественного белого пластика размером 160 x 115 x 43 мм и поддерживает возможность настенного крепления.



Старшие модели DPN-124G и DPN-144DG позволяют организовать полнофункциональную домашнюю сеть с Wi-Fi без использования дополнительного оборудования. Терминалы оснащены 1 портом GPON с разъемом SC/APC, 4 портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами c поддержкой индивидуальной учетной записи для каждого. К порту USB 2.0 можно подключить принтер или внешний жесткий диск и развернуть на его базе медиасервер DLNA или сетевое хранилище для файлов встроенного torrent-клиента. В будущих версиях ПО добавится поддержка 3G/LTE-модемов.



Терминалы DPN-124G и DPN-144DG выполнены в классическом корпусе из черного пластика с внутренними антеннами 3,5 dBi (MIMO 2x2), обеспечивающими уверенное покрытие Wi-Fi в условиях сложной планировки современных квартир и коттеджей. Модель DPN-124G обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью соединения до 300 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц. Модель DPN-144DG поддерживает стандарт 802.11ac с возможностью одновременного создания двух независимых беспроводных сетей – в диапазоне 5 ГГц со скоростью соединения до 867 Мбит/с и в 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с.



Все модели оснащены новым программным обеспечением, соответствующим современным техническим требованиям федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги по технологии GPON. В частности, терминалы поддерживают аутентификацию ONT с шифрованием AES и функционал VLAN, оснащены встроенным клиентом TR-069 и полностью адаптированы для работы на схемах подключения IPoE v4/v6, PPPoE v4/v6, PPTP/L2TP (Dual Access). Для подключения IPTV и работы со Smart TV поддерживаются IGMP Proxy, 802.1Q VLAN и сервис UDPXY. В терминалах DPN-124G и DPN-144DG дополнительно реализован сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS для защиты от опасных сайтов, вирусов и случайного посещения детьми страниц со «взрослым» контентом.



Управление GPON-терминалами осуществляется централизованно со стороны OLT-оборудования провайдера по протоколу OMCI. В рамках программы кастомизации российский центр исследований и разработок D-Link готов обеспечить совместимость абонентских терминалов D-Link с OLT-оборудованием сторонних производителей. Также в программу входит брендирование терминала, создание индивидуальной упаковки в корпоративном стиле заказчика и разработка кастомизированного встроенного ПО с учетом технических требований и особенностей работы сетей оператора связи.

Абонентские терминалы GPON ONT DPN-1021G и DPN-144DG уже поступили на склад компании в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $70 и $132 соответственно. Терминал DPN-124G будет доступен для заказа в IV квартале 2017 года по рекомендованной цене для конечных пользователей $105.