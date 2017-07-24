Киевстар профинансирует 22 уникальных образовательных проекта

24 июля 2017, 16:45

Более 100 учителей из разных регионов Украины разработали концепции образовательных проектов для участия в конкурсной программе от Киевстар.

Самые интересные и перспективные разработки в сфере точных наук будут профинансированы компанией и реализованы в рамках международной инициативы Make Your Mark.

В апреле 2017 года президент Киевстар Петр Чернышов пригласил талантливых учителей принять участие в конкурсной программе, результатом которой является выделение грантов для реализации образовательных идей в сфере точных наук. Киевстар» озвучил готовность поддержать уникальные проекты, не предусмотренные школьной программой и не финансируемые государством.



Сбор заявок длился месяц. За это время организаторы конкурса получили более 100 анкет от талантливых и неравнодушных к своему делу педагогов из 45 населенных пунктов 19 областей Украины. Наибольшее количество проектов поступило из Киева, Винницы, Днепра, Запорожья, Львова и Одессы. Среди них — предложения по оборудованию интерактивных кабинетов для уроков точных наук, созданию новых образовательных площадок, онлайн-курсов, развитию робототехники и др. Жюри Киевстар, состоявшее из экспертов компании, среди большого количества заявок отобрало в 7 раз больше проектов, чем планировалось: в финал вышли 22 разработки из 9 областей Украины. Чтобы поддержать широкий спектр инициатив, Киевстар увеличил фонд финансирования программы с 800 000 до 1 500 000 грн.



«Я, как бывший учитель, не мог отказать преподавателям со всей Украины, которые стремятся изменить подход к обучению детей. Мы выбрали проекты из разных населенных пунктов, ведь сейчас можно делать реально интересные вещи не только в крупных городах, а везде, где есть интернет и вдохновение», — комментирует президент Киевстар Петр Чернышов.



Одним из проектов, который поддержит Киевстар, стала «Экспериментальная площадка АУИ» (активный, умный исследователь), авторы которого — педагоги школы № 6 в г. Дружковке (Донецкая область), которая находится в зоне АТО. Цель проекта — развитие технико-творческих способностей школьников и популяризация науки как профессии. Специальная методология занятий позволит талантливым ученикам овладеть новыми навыками при работе с компьютерными программами для подготовки разных проектов, таких как создание 3D-модели школы будущего или создание интерактивных учебных программ. Программа также предусматривает подготовку учащихся старших классов к участию в международных конкурсах научно-технического творчества школьников.



«Учитель — творческая профессия. У многих из нас есть практические идеи, которые могли бы способствовать выведению учебного процесса на современный уровень. Поэтому большое спасибо инициаторам такого конкурса — благодаря вашей поддержке будет реализовано много полезных проектов для школьников и они обязательно принесут свой результат», — говорит Анжела Руднева, учитель математики и информатики дружковской школы № 6, руководитель проекта «Экспериментальная площадка АУИ».