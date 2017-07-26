"Поликлиника без очередей" внедряется в шести областях Украины

26 июля 2017, 10:02

Система контроля и управления потоком пациентов "Поликлиника без очередей", удачный стартап-победитель конкурса 1991 Kyiv Smart City Incubator, внедряется уже в 6 областях Украины: Киевской, Днепровской, Черкасской, Житомирской, Николаевской и Сумской.

Впервые сервис заработал в сентябре 2016 года в Киевском городском детском диагностическом центре. В нынешнем году "Поликлиника без очередей" была внедрена еще в двух столичных медицинских учреждениях: "Консультативно-диагностическом центре детском" Дарницкого района и в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Голосеевского района. Также сервис работает сегодня в Днепровском центре первичной медико-санитарной помощи №5 и в Золотоношской центральной районной больнице (г. Золотоноша, Черкасская обл.).

На очереди - лечебные учреждения в Сумах и Житомире, где продолжаются пуско-наладочные работы. Недавно председатель Первомайской райгосадминистрации подписал поручение о разработке и реализации проекта "Поликлиника без очередей" в рамках системы eHealth в районной больнице города.

На сегодня уже около 16 тысяч пациентов ежемесячно пользуются электронным сервисом "Поликлиника без очередей", чтобы в удобное время попадать на прием к нужным врачам.

Оптимистичные перспективы развития системы обусловлены тем, что ее реализация требует минимальных технических средств. "Главное - мотивация со стороны руководства, - уверен один из авторов проекта "Поликлиника без очередей" Артур Верба. - Если руководитель больницы заинтересован во внедрении и способен повлиять на своих сотрудников, то система будет работать. Все возможности для этого существуют уже сейчас".

Система "Поликлиника без очередей" построена на принципах открытости. Модульная структура предусматривает возможность дальнейшей модернизации и интеграции системы с другими системами, в частности МИС (медицинскими информационными системами).