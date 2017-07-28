Делаем смартфон максимально полезным: лучшие приложения для работы и отдыха

28 июля 2017, 21:47

Вы можете представить себе мир без современных функциональных девайсов? Мобильные устройства заполнили каждый город, стали надежными и незаменимыми помощниками человека, средством связи, картой, плеером и фотоаппаратом. Лица, которые не восхищаются игровыми и развлекательными приложениями, по достоинству оценят ряд полезных познавательных программ.

Виртуальный магазин предлагает к скачиванию книги, справочники, средства для работы с документами или поиска маршрута. В приложениях коммерческого, развлекательного или корпоративного характера отражены оригинальные мысли разработчиков. Если вы также являетесь «носителем» уникальной идеи, которую хотите воплотить в жизнь в программе для мобильного устройства или планшета, поспешите перейти на сайт и закажите реализацию своего проекта.

Вниманию пользователей функциональной техники Apple предложен огромный выбор приложений. Предлагаем ознакомиться с самыми востребованными и полезными программами, которые облегчают жизнь и делают ее максимально интересной и насыщенной.

Формируем свой график

Вы занятой бизнесмен или загруженная делами деловая дама? Как же сформировать свой план дня, чтобы не упустить ни одной задачи и обеспечить доступ ко всем документам? Предлагаем вам ряд решений для составления рабочего графика, изучения файлов в различных форматах, записи важных данных:

BossNote — персональный секретарь, представляющий собой электронный блокнот, календарь с напоминаниями и ежедневник;

Pages — программа для работы с файлами, позволяет редактировать тексты, хранить большое количество данных;

1Password — приложение, предназначенное для записи секретной информации — паролей, номеров карт и т. д.;

TextGrabber + Translator — переводчик, позволяющий считывать информацию с картинки;

Print Agent PRO — программа, использующаяся для подготовки документов и файлов к печати;

Weekdone — собирает отчет о проделанной работе и напоминает вашим сотрудникам о «горящих» проектах;

Camscanner — приложение для сканирования и отправления документов другим пользователям.

Телефон станет надежным хранителем всей необходимой информации, напомнит о событиях и запланированных мероприятиях, не даст забыть пароль, номера карточек и другие необходимые вам данные.

Мобильные девайсы в современном мире — это не только средства связи. Они делают процесс обучения, отдыха, работы или путешествия максимально простым и интересным. Не стоит ограждать себя от удовольствия получать новые знания или весело проводить время в дружной компании. Все инструменты — в вашем телефоне.

Источник: сайт Wezom.com.ua.