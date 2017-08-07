Онлайн сервис E-DOC — must have современного бизнеса

7 августа 2017, 12:15

Если вы до сих пор думаете над тем, как развить свой бизнес, сделать его эффективнее, оставаться в тренде и не оказаться за бортом, самое время внедрять современные технологические решения.

Признайте: отсутствие инновация – дорога в никуда. Игроки IT-рынка понимают это, как никто другой: они технологичнее и продвинутее остальных. И все же есть те, кто вместе со своими офис-менеджерами и бухгалтерами продолжают складировать бумажные горы в шкафах, отправлять курьерскую службу дял подписания договора, закрывать акты в бумажном виде и т.д.

Рынок IT-специалистов в Украине насчитывает свыше 100 000 человек. Вне зависимости от особенностей работы вашей компании, потребность сдавать отчетность в государственные органы и осуществлять обмен документами с заказчиками и контрагентами есть всегда. Узнайте сейчас, как перевести это взаимодействие в электронный формат, тем самым оптимизировать бизнес-процессы своей компании и сделать ее технологически развитой.

Как остановить бесконечный бумажный поток и те трудности, к которому он приводит?



Инновационным решением в области е-документооборота является E-DOC — универсальный онлайн-сервис, который выбирают разные бизнесы. E-DOC — это возможность в несколько кликов обмениваться е-документами со своими партнерами, быстро и уверенно регистрировать налоговые накладные и корректировки к ним, в считанные минуты отправлять отчетность в контролирующие органы (ГФСУ, ПФУ, ГССУ) и многое другое. Все это вы сможете делать в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи онлайн. Работа в сервисе происходит в интуитивно понятном интерфейсе с доступом из любой точки земного шара, где есть выход в интернет. Важно отметить, что сервис позволяет обмениваться и работать с документами в любом формате: doc, xls, pdf, xml, jpg и др.



В чем особенности онлайн сервиса E-DOC?



Автоматическая проверка ошибок, резервное копирование данных и доступ к ним 24/7 — всё это возможно с онлайн сервисом E-DOC. К тому же, E-DOC обеспечивает максимальную защиту ваших данных: инфраструктура сервиса подобна принципам работы AWS и GMAIL, благодаря чему E-DOC стойкий к любым вирусным атакам. Наивысший ступень защиты данных обеспечивает канал SSL (Secure Sockets Layer — уровень защищенных сокетов) уровня Extended Validation (EV). Именно это позволило онлайн сервису E-DOC остаться непробиваемым во время массовой кибератаки и сохранить данные своих пользователей на 100%.

Команда специалистов E-DOC все время улучшает свой продукт, делая его еще проще и удобнее в использовании. Совсем недавно был обновлен функционал электронной отчетности сервиса. В частности, создан новый многофункциональный инструмент, позволяющий выполнять все необходимые операции с налоговой накладной: создать, проверить, подписать, зарегистрировать в ЕРНН, получить корректировку от контрагента. Кроме того, в основные разделы меню отчетности добавили фильтр по всевозможным критериям, позволяющий быстро найти нужные документы или сгрупировать их так, как вам нужно. А новая функция “постраничного просмотра” ускорит вашу работу, предложив удобное вам количество документов к просмотру.

Более детально обо всех преимуществах сервиса вы можете узнать, посмотрев этот видеоролик.



Почему E-DOC создан именно для вас?



E-DOC — универсальный онлайн сервис, который адаптирован под особенности работы бизнеса любого профиля. Выгоды е-документооборота оценило уже более 4000 пользователей, среди которых как мелкие предприниматели, так и крупный бизнес: ІТ-компания Playtech, почтово-логистический оператор Meest Express, Райффайзен Банк Аваль и многие другие.

С помощью E-DOC ФЛП легко и быстро подписывают договора, акты, сдают отчетность и спецификации услуг. Это удобно, ведь можно работать самостоятельно, без помощи бухгалтера. Это экономит время, затраченное на согласование, встречи с партнером и подписывание документов.

В сегодняшних условиях интенсивной работы без е-документооборота не обойтись и крупному бизнесу. В этом убедился киевский ЦУМ — первый “безбумажный” универмаг страны. Именно он с первых дней своей работы стал использовать сервис E-DOC. Так, по словам Натальи Оберемок, IT-директора ЦУМа, с переходом на E-DOC операционное время на обработку документов существенно сокращается, а затраты на расходные материалы — значительно уменьшаются.

— Представьте себе, наш оборот документов за год прогнозируется в размере 180 000 экземпляров. Учитывая, что в цепочке обмена идет в среднем по 2 документа, а толщина одного листка А4 составляет 0,102 мм, то это был бы столб из бумаги высотой 36,7 м! — делится Наталья Оберемок.

Все еще думаете, что переход на е-документооборот — это дорого и сложно?Онлайн инструмент E-DOC доступен для любого бизнеса всего за 199 грн/год.

E-DOC работает с любой операционной системой и с любым интернет-браузером. Кроме того, сервис способен интегрироваться в любую учетную систему (1C, ORACLE, SAP и другие).

Для начала работы в E-DOC вам даже не нужно устанавливать программное обеспечение. Достаточно пройти быструю процедуру регистрации всего за 3 шага.

Воспользуйтесь уникальной возможностью получить тестовый доступ в сервис на 3 месяца.



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