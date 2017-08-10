430 магазинов работают под брендом Vodafone в Украине

10 августа 2017, 14:15

Vodafone полностью завершил ребрендинг всех собственных и дилерских магазинов в Украине.

Сегодня клиенты Vodafone могут получить обслуживание или приобрести продукты и услуги мобильной связи в 430 магазинах по всей Украине. Магазины отличаются по размеру, виду и географии. Их можно найти как на центральных улицах всех областных центров Украины и в спальных районах больших городов, так и в небольших городках и районных центрах страны.

Общей особенностью всех 430 торговых представительств компании является соблюдение стандартов обслуживания, присущих концепции магазинов Vodafone во всем мире. Прежде всего, это открытость персонала и готовность помочь с решением любого вопроса.

«У каждого нашего клиента индивидуальные запросы и особенности восприятия информации. Кто-то хочет очень быстро и коротко получить ответ на поставленный вопрос, другой, наоборот, простит подробно и со всеми нюансами рассказать об условиях или тарификации. Задача наших экспертов – почувствовать настроение абонента, предоставить необходимую помощь и общаться в «комфортном» для клиента формате. На первый взгляд, это сложнее, чем придерживаться стандартизированных ответов, но результат того стоит: тогда посетитель чувствует себя как дома и остается довольным после визита в магазин», – рассказывает директор Vodafone Украина по продажам и абонентскому обслуживанию Евгений Булах.

Для того чтобы увеличить уровень удовлетворенности клиентов и оценить качество обслуживания во флагманских магазинах Vodafone, компания планирует запустить систему интерактивного мониторинга и аудио фиксации. Такая система предполагает, что с помощью сенсорной панели каждый посетитель сможет моментально оценить уровень обслуживания в фирменном магазине. Интерактивный мониторинг позволит оперативно и достоверно узнавать, довольны ли абоненты обслуживанием в том или ином магазине, а значит, компания сможет быстро менять и совершенствовать сервис в салонах Vodafone.

Посетители магазинов Vodafone могут подключиться к тарифам оператора, получить консультацию по вопросам мобильной связи, а также протестировать и приобрести смартфоны и планшеты.