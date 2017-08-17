Новый патент Motorola позволит ее смартфонам "лечить" трещины на экране самостоя

17 августа 2017, 13:45

У компании Motorola, которая, как известно, на данный момент стала уже подразделением Lenovo, появился патент, позволяющий экранам ее смартфонов самым восстанавливать целостность от мелких повреждений.

Так, система внутри смартфона сможет автономно определять наличие трещин на дисплее и использовать тепло, которое выделяет трубка для того, чтобы «лечить» повреждения. В документах к этому патенту описывается материал с названием «полимер с памятью формы», который можно быть деформирован, а после чего восстановлен циклической термообработкой.Других подробностей на этот счет пока нет.