Divan.TV запустил новые украинские телеканалы Bolt и Star Cinema SD/HD

17 августа 2017, 15:15

Divan.TV подписал договор с группой «1+1 Медиа» на ретрансляцию каналов Bolt и Star Cinema SD/HD. Они будут доступны для просмотра на всех устройствах в пакетах: «Оптимальный», «Престижный» и «VIP», на территории Украины.

Также каналы можно будет просмотреть в записи «ТВ-Архива», в течении 7 дней.

Star Cinema – новый украинский фильмовый телеканал, эфир которого состоит из фильмов и сериалов производства компании Star Media. Такой канал подойдет для различной аудитории, с самым широким кругом интересов: любителей драм, исторических фильмов, детективов и отечественных боевиков. Star Cinema будет доступен в SD и HD качестве.

Bolt - телеканал с фильмами отечественного производства, ориентированный на мужскую аудиторию среднего возраста, с постоянно пополняемой библиотекой фильмов и телесериалов. Кроме того, зрителей ждет масса тематических программ о закулисье кинематографа, истории создания известных фильмов, обзоры мировых новинок и многое другое.

«В последнее время, украинское кинопроизводство активно развивается, появляются новые телеканалы, которые могут с легкостью составить конкуренцию зарубежным. Divan.TV не стоит в стороне, а знакомит свою аудиторию с современными украинскими телеканалами. Думаю, что Bolt и Star Cinema SD понравятся нашим зрителям, и они по достоинству оценят их содержание». Так прокомментировала появление новых каналов Дарья Лопата, специалист Divan.TV по работе с правообладателями.

«В борьбе за лидерство в условиях высококонкурентной борьбы среди провайдеров на первое место выходит качество предлагаемого зрителю контента.

Подтверждением этого является новое соглашение 1+1 медиа с сервисом «Divan.TV». Теперь к услуге провайдера добавились качественные премиальные фильмовые каналы отечественного производства, которые внесут новые краски в фильмовуюлинейку», − прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 медиа.

