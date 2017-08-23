Первые права на аренду помещения Укрпочты ушли "с молотка"

23 августа 2017, 9:15

В системе ProZorro.Продажі состоялся первый аукцион по покупке прав на аренду помещений ПАО «Укрпочта».

Объект - ресторан на 90 мест площадью 261,2 кв. м в учебном центре «Зеленая Буча». Срок аренды - 35 месяцев.



“Сам центр Укрпочта использует по назначению, а ресторанная деятельность – не наш профиль, поэтому мы собрали пакет-предложение и выставили помещение на аукцион со стартовой ценой 31 тыс грн/мес. Торги состоялись успешно, в аукционе приняли участие 4 потенциальных покупателя, а цена после трех раундов поднялась до 60 тыс. грн. Сейчас мы готовим протокол аукциона, после чего будет подписан договор аренды”, - рассказывает директор по управлению имуществом и инфраструктурой ПАО "Укрпочта" Дмитрий Сенниченко.



“4 участника в аукционе - это показатель конкуренции выше среднего в системе ProZorro.Продажі. Благодаря конкурентному аукциону, в ходе торгов стоимость аренды выросла почти вдвое. Это в очередной раз доказывает эффективность работы электронной системы с прозрачными и равными для всех условиями торгов, а также с открытым аукционом”, - считает руководитель проекта «Публичные аукционы» торговой площадки Zakupki.Prom.ua Анна Теселько.



В ближайших планах “Укрпочты” - объявить еще около 20-и аукционов с совершенно разными объектами аренды. Это и офисные помещения, и места общественного питания, и торговые площади. “Укрпочта” смогла достаточно оперативно перестроить свои внутренние процессы - предприятие первое среди государственных компаний начало продавать права на аренду через электронную систему.



“Предполагаем, что использование системы ProZorro.Продажі принесет пользу как самому госпредприятию, так и бизнесу, который сможет найти интересные и выгодные для себя локации”, - считает Анна Теселько.





