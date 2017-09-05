Стартовали продажи смартфона Nokia 8

5 сентября 2017, 12:15

Компания HMD Global объявила о релизе своего нового флагманского смартфона – Nokia 8.



Новинка доступна в четырех цветовых решениях корпуса – глянцевый медный, синий глянцевый, а также синий матовый и матовый стальной.

Nokia 8, напомним – это первый смартфон, сочетающий в себе ОС Android и оптику от Zeiss.



Аппарат обладает монолитным металлическим корпусом. Диагональ дисплея новинки – 5,3 дюйма, а его разрешение – 2К.



Основная камера – 13Мп. Ее дополнили оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера также на 13Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3090 мАч.



По части беспроводных модулей и интерфейсов отмечены 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC.



Работает новинка под управлением Android 7.1.1.