Divan.TV выпустил обновленное приложение для пользователей Android

7 сентября 2017, 9:15

Pа весь период существования мобильного приложения Divan.TV, его скачали пользователи более чем на 1 200 000 устройств на платформе Android.

Учитывая такое количество установок, наши специалисты разработали ряд обновлений для мобильного приложения.

Сейчас сложно представить популярную услугу без мобильного приложения. Современные девайсы в руках каждого человека мотивируют Divan.TV не стоять на месте и соответствовать запросам времени. Специалисты нашего сервиса провели масштабную работу по обновлению мобильного приложения на платформе Android.

Новое приложение обладает целым рядом преимуществ:

Имеет полностью переработанный дизайн и юзабилити

нтерфейс адаптирован под современные экраны высокого разрешения

Ускорена работа приложения, улучшена совместимость с разными версиями ОС Android

Есть возможность формировать из «Видео» и записей «ТВ-Архива» индивидуальные списки «посмотреть позже»

Приложение позволяет просматривать архив записей каналов сроком до 14 дней

Добавлена новая возможность «Продолжение просмотра», позволяющая продолжить просмотр с того места, где пользователь остановился в последний раз.

Новая функция родительского контроля в приложении

«Новое приложение для смартфонов и планшетов под управлением Android – это следующий шаг в развитии Divan.TV и его возможностей. Помимо обновленного дизайна, добавлен ряд важных функций, необходимых современным пользователям платформы Android. Мы не сбавляем темпы и в ближайшее время планируем порадовать наших абонентов еще множеством интересных разработок.» Так прокомментировал выход новой версии приложения директор по продукту Евгений Куцарский.

Divan.TV позволяет своим абонентам не привязываться к одному устройству: телевизор, ноутбук, планшет или смартфон. Смотреть любимые фильмы и каналы можно в любом месте, где есть подключение к сети Интернет. А с обновленным приложением, это стало еще удобнее и быстрее.





