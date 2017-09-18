Lattelecom открыл новую точку присутствия в Украине

Lattelecom увеличил потенциал сети передачи данных и расширил спектр своих услуг для клиентов в Украине, открыв в сентябре 2017 года еще более мощный узел связи в инфраструктуре – точку присутствия (POP – Point of Presence) в Киеве, ул. Леонтовича, 9.
Учитывая растущие потребности существующих и потенциальных клиентов в каналах передачи данных Layer2, а также требования к более высокому качеству и сокращению количества задержек в сети (RTD – Round Trip Delay) между IT-инфраструктурами клиента в Украине и дата-центрами Lattelecom в Латвии, в сентябре 2017 года сдан в эксплуатацию модернизированный узел связи сети передачи данных в Киеве.
Инфраструктура узла связи полностью резервирована как на аппаратном уровне, так и на уровне каналов передачи данных с использованием географического резервирования по двум независимым маршрутам. Обмен данными между Украиной и Латвией происходит по наиболее прямым маршрутам (Украина – Беларусь – Латвия и Украина – Польша – Литва – Латвия). Использование данной инфраструктуры обеспечит клиентам резервированные каналы со скоростью передачи данных от 10 Мбит/с до n x 10 гигабит.
Первое преимущество нового узла связи по сравнению с другими дата-центрами, расположенными в Германии и Голландии, – небольшое время задержки для первичного канала RTD=21 ms и для резервного канала RTD=31 ms.
Второе существенное преимущество – гибкость каналов, позволяющая на время и без дополнительной платы менять скорость канала от 10 Мбит/c до 1 гигабита и больше, если требуется миграция существующих систем клиента или удаленное внедрение новых систем.
Третье преимущество – бесплатное тестирование услуг дата-центров Lattelecom и каналов Layer2, позволяющее клиентам убедиться в соответствии услуг дата-центров Lattelecom их инфраструктурным потребностям.
«Значение такого шага, как расширение POP в Киеве, трудно переоценить. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов качественными каналами передачи данных, ведь от этого зависит их деятельность. Украинские потребители могут быть абсолютно уверены в надежности наших услуг, которые с каждым днем совершенствуются», – говорит Марис Сперга, директор по развитию бизнеса дата-центров Lattelecom.
Компания Lattelecom работает в Украине с 2012 года, обеспечивая клиентов полным спектром услуг дата-центров: от размещения оборудования до внедрения систем SAP и поддержки в любом из 5 дата-центров, находящихся в распоряжении компании. Lattelecom – первая и единственная в Северной Европе ИКТ-компания с дата-центром, сертифицированным в соответствии с TIERIII и PCI DSS Level 1 (местонахождение дата-центра: Рига, Латвия, Евросоюз).
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