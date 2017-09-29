Рекомендации от AOC в поисках оптимального монитора для студентов

29 сентября 2017, 9:15

Сложно себе представить студента 21 века без планшета или ноутбука.

Домашняя работа, индивидуальные задания, написание программ, статистический анализ, сочинения, презентации – для всего этого нужны современные гаджеты. Кроме того, после учёбы студентам хочется расслабиться и поиграть в компьютерные игры, посмотреть сериалы или просто посидеть в Сети. Фактически, большую часть времени современный студент проводит именно у экрана и, если у него нет нормального монитора, это будет маленький 13-15-дюймовый экран ноутбука или даже планшета.



Во время групповых заданий сразу несколько студентов могут работать за экраном одного ноутбука. К сожалению, узкие углы обзора и малая диагональ экрана обычно мешают сосредоточиться на задаче и снижают продуктивность работы. С такими же проблемами студенты сталкиваются в общежитии или дома, когда пытаются посмотреть любимый сериал или передачу всей компанией с экрана одного ноутбука. Им приходится сидеть в неудобной позе, чтобы изображение на экране не выцветало из-за неправильного угла обзора, но даже так рассмотреть все мелкие детали почти нереально.



Исследования Microsoft, проведенные в 2003 году (источник), показывают: по сравнению с результатами работы за обычным 15-дюймовым монитором, при работе за 46,5-дюймовым монитором с изогнутым экраном продуктивность увеличивается на 9%. А по данным исследования 2016 года (источник) видно, что использование нескольких мониторов также положительно влияет на продуктивность работы.

