Wi-Fi в лондонском Сити будет развернута на оборудовании Cisco

29 сентября 2017, 13:45

Британский оператор O2 предложил Cisco стать партнером проекта по развертыванию в лондонском Сити бесплатной публичной сети Wi-Fi.

В ходе реализации проекта совместно с компанией Cornerstone Telecommunication Infrastructure (CTIL) и администрацией лондонского Сити (City of London Corporation) Cisco установит наружные точки доступа следующего поколения, которые обеспечат доступом в Интернет более 400 тыс. человек, ежедневно приезжающих на работу в этот район, иначе называемый «квадратной милей».

Фундамент многомиллионного проекта, который станет одним из крупнейших в Лондоне по объему инвестиций в инфраструктуру беспроводной связи, обеспечат базовые станции Cisco Aironet 1560, обладающие достаточной полосой пропускания для обслуживания современных устройств. Использование технологий Cisco позволит сделать данную сеть более технически совершенной, чем те, которые обслуживают международные финансовые центры, в том числе в Нью-Йорке и Сингапуре.

В сочетании с сетью оператора O2 оборудование Cisco обеспечит гибкость, необходимую для удовлетворения спроса на беспроводное покрытие при одновременном бесшовном развертывании. По окончании проекта пользователи смогут после одноразовой регистрации в бесплатной сети City Wi-Fi получать доступ к таким широкополосным сервисам, как видеовызовы и потоковое видео.

Данный проект предусматривает замену действующего сервиса The Cloud; полный ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2017 г.



