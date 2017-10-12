Мобильные операторы смогут обслуживать телефон и смарт-часы одним номером

12 октября 2017, 9:45

Ericsson представила новую технологию Multi-SIM, обеспечивающую возможность совершать и принимать голосовые звонки с единого мобильного номера на различных устройствах с вставленной SIM-картой – без использования смартфона.

Новое решение протестировали топовые производители носимых девайсов. На рынок выходят новые смарт-часы с поддержкой Multi-SIM, которые могут автономно подключаться к мобильной сети и совершать голосовые звонки.

Решение Ericsson внедряется в сетях более чем 10 глобальных операторов, поддерживающих VoLTE, в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) анонсировал новое решение Multi-SIM для голосовых вызовов и внедряет его в более чем 10 операторских сетях. Благодаря этой разработке операторы мобильной связи смогут обслуживать один мобильный номер сразу на нескольких устройствах, оснащенных физической или программно-эмулированной SIM-картой. Носимое устройство, например, смарт-часы, теперь может автономно совершать и принимать голосовые звонки на тот же мобильный номер, что и на основном девайсе - смартфоне.



На рынок уже выходят носимые устройства, позволяющие пользователям всегда оставаться на связи. Функция голосовых звонков поддерживается новыми гаджетами с физическими или программно-эмулированными SIM-картами, и включает передачу голоса в сетях LTE (VoLTE).



Подключенные к мобильной сети смарт-часы и другие носимые устройства будут полезны во время занятий спортом, выполнения сложных физических работ или во время путешествий. Девайсы помогут родителям маленьких детей, которые часто теряют свой телефон, и пожилым людям в случае чрезвычайных ситуаций.

Важное отличие состоит в том, что теперь эти устройства могут подключаться к мобильной сети без использования смартфона. Если в сети оператора обеспечена поддержка технологии Multi-SIM, то пользователи могут звонить с носимых устройств даже когда рядом нет смартфона.

Операторы, в сетях которых развернуты решения Ericsson для VoLTE, могут подключить Multi-SIM в процессе обновления сетей.



