Минфин объявил войну махинациям с почтовыми пересылками

21 октября 2017, 13:29

Теневые схемы, минимизация налогов и махинации с почтовыми пересылками.

То, что так называемые «схемщики» называют экономией и честным бизнесом, на самом деле оборачивается крахом для настоящего легального предпринимательства. И несет колоссальные убытки для бюджета.



Поэтому Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект, в котором прописаны меры по борьбе с этими явлениями. В ведомстве утверждают: большинству людей предложенные инициативы не создадут проблем. Плохо будет только «химикам», которые ввозят товар для продажи, не заплатив с него ни копейки налогов.



Эту тему обсуждали 19 октября в Информационном агентстве ЛигаБизнесИнформ в рамках круглого стола на тему «Почтовый импорт: последствия для экономики и законодательное урегулирование». В обсуждении приняли участие представители профильных министерств, бизнес-ассоциаций, эксперты и социологи.



Госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус рассказал о законопроекте, который ожидает одобрения Кабмина и затем – рассмотрения в Верховной Раде. По мнению Капиноса, в последнее время в Украине сложилась порочная практика, когда львиная доля продукции пересекает границу через так называемых «пиджаков», без оплаты таможенной пошлины и сборов. Капинус напомнил, что существует ограничение – около 500 евро беспошлинного провоза товара в сопроводительном багаже автомобильным путем, и около 1000 евро – на самолетах.



«При этом мы наблюдаем ситуацию, когда в машине сидит 5 человек, и они могут провозить ежедневно значительный объем – около 2500 евро. Если посчитать по году, получается очень крупная сумма», - заявил чиновник.



По его словам, Минфин в своем законопроекте предложил некоторые ограничения. Граничная сумма безналогового ввоза снижается до 300 евро и вступает в силу обязательство находиться на территории другой страны не менее 24 часов.



Кроме того, завозить товар в Украину они могут только раз в 5 дней. Если же не соблюдать ограничение в 24 часа, тогда вступает в силу другое ограничение: ежедневно можно будет свободно без уплаты налогов ввозить товара не более чем на 50 евро.



По мнению Капинуса, это не создаст никаких проблем туристам, которые путешествуют и привозят что-то из-за границы. А вот делкам, которые привыкли ежедневно кататься с товаром через границу, явно создаст некомфортные условия.



Вторая проблема, по словам Евгения Капинуса – посылки через почту. Как известно, украинцы довольно часто что-то покупают через интернет, в том числе, за границей. На данный момент, сумма покупки ограничена 150 евро. За все, что сверх этой стоимости, придется заплатить пошлину.



В прошлом году возникла инициатива ограничить эту сумму до 22 евро, но это вызвало такой шквал возмущения среди украинцев, что инициаторы изменений решили отозвать законопроект.



Сейчас Минфин выбрал сбалансированный подход. Не ограничивая сумму беспошлинных посылок – 150 евро, - приняли решение ограничить их количество. На практике это будет выглядеть так: три посылки в рамках заявленной стоимости человек может забрать бесплатно, а за четвертую придется заплатить пошлину и НДС. Для того, чтобы не нагружать почтовых работников дополнительной работой, при ГФС будет создана информационная система, которая даст возможность идентифицировать конкретного человека, и сообщит, какую по количеству посылку он получает.



Глава общественного совета при Минэкономики Олег Платонов предложил усовершенствовать проект. По его мнению, человеку недостаточно просто показать паспорт, ведь в паспортах могут меняться имена и фамилии. Гораздо более объективным идентификатором личности станет ИНН. Если идентификационный код человека будет «забит» в информационную систему, то проводить какие-то схемы с пересылкой товаров ему будет достаточно проблематично.



По мнению экспертов, инициативы Минфина сбалансированы, не бьют по простым людям. А если кто и будет возмущаться, так только те, чей черный бизнес может рухнуть. Но то, что плохо для таких делков, хорошо для легального бизнеса и для бюджета страны. И никоим образом не ограничит свободу выбора и покупок украинцев.



О том, насколько развит в Украине рынок почтовых пересылок и какой вред наносят схемы, во время круглого стола говорили разные эксперты. Так, руководитель отдела исследований в сфере финансов и розничной торговли GfK Ukraine Лидия Кулеба представила результаты опроса «Онлайн-покупки для собственного потребления в Украине и за рубежом», в рамках которого было опрошено 818 покупателей в возрасте от 16 лет. Выяснилось, что самые популярные товары, которые покупают через интернет, в том числе, за границей - одежда, подарки, аксессуары для техники, парфюмерия, смартфоны.



Исследование выявило и частоту таких покупок. Внутри страны украинцы осуществляют через интернет в среднем 12 покупок ежегодно, а с доставкой из-за рубежа – 13 покупок. По обеим позициям это на три покупки больше, чем в прошлом году. Средняя стоимость заказа составляет 1515 грн на украинских сайтах, 1292 – на зарубежных.



15% признались, что осуществляли покупки для перепродажи.



По мнению эксперта Реанимационного пакета реформ Ильи Несходовского, эти цифры наглядно показывают, что законодательные инициативы, предложенные Минфином, практически не скажутся на физических лицах-покупателях. А только на тех серых предпринимателях, которые строят бизнес на уклонении от налогов.



Похвалил законопроект и Андрей Бутин, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций. По его мнению, инициаторы законодательных изменений пытаются найти оптимальный вариант именно для украинских реалий, который бы учитывал интересы граждан, легального бизнеса и государства.



В свою очередь, эксперт по правовым вопросам исследовательского центра CASE Украина Андрей Саварец утверждает, что объем трансграничной торговли увеличивается с каждым годом и это вызов современности, на который администрации других стран реагируют как законодательными ограничениями, так и аналитической работой соответствующих служб по выявлению злоупотреблений, например, по критерию «дробление коммерческих партий». Украина не сможет стать исключением и ей тоже придется реагировать.



На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, направленных на борьбу с таможенными махинациями - №6755 и № 6756. Их суть – оставить беспошлинную стоимость пересылаемых товаров на уровне 150 евро, но ограничить ввоз одним разом в месяц. В Минфине надеются, что предложенный ими законопроект является сбалансированным, даст возможность легализировать теневые потоки и не понесет серьезных рисков для простых потребителей. В министерстве осознают, с каким трудом проект будет проходить через Верховную Раду, однако рассчитывают на сознательность депутатов и их здравый смысл.