Смартфоны Samsung "сдружили" с Linux

23 октября 2017, 11:45

В рамках конференции разработчиков SDC 2017 (Samsung Developer Conference) в Сан-Франциско, южнокорейская Samsung анонсировала довольно интересную разработку.

Речь идет о решении Linux on Galaxy. Как сообщается, при помощи его, теперь можно будет запускать Linux-приложения на смартфоне и большом экране. Последнее, правда, с учетом посредничества станции Samsung DeX.Данный пакет ориентирован на разработчиков, а не конечных пользователей. Это далеко не самый обычный Ubuntu или Debian. Запускается он через специальное приложение, и использует ядро как у Android.Samsung Linux on Galaxy пока «допиливается», а всем желающим производитель предлагает подписаться на ранний доступ. Сделать это можно по ссылке далее.