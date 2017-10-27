ТВ-2020: половина смотрения придется на мобильные устройства

27 октября 2017, 12:15

Компания Ericsson представила ежегодное исследование ConsumerLab TV & Media Report, посвященное роли телевидения и медиа в повседневной жизни людей. Авторы отчета отмечают резкий рост интереса к телевизионному и видеоконтенту, а также изменение подхода к смотрению.



В настоящее время существует множество возможностей смотреть телепередачи, фильмы и сериалы. Зрителям доступно линейное телевидение, трансляции в прямом эфире и по запросу в интернете, контент для скачивания и записанный контент, а также фильмы и передачи на DVD и Blu-ray. Богатство выбора привело к рекордному росту среднего показателя смотрения до 30 часов в неделю.

При этом явно прослеживается повышенный интерес к контенту по запросу – в ущерб эфирным каналам его предпочитает 60% респондентов (рост на 50% по сравнению с 2010 годом). Эта тенденция сохранится на ближайшие годы, и к 2020 году на долю контента по запросу будет приходиться почти половина всего смотрения.

В среднем зритель пользуется 3,8 сервисами для просмотра видео по запросу – в сравнении с 1,6 сервисов в 2012 году, а 2 из 5 пользователей платят за услуги, позволяющие смотреть телевидение и видеоконтент по запросу. При этом 32% опрошенных намерены увеличить расходы на пользование такими сервисами в течение ближайших 6-12 месяцев. Примечательно, что более трети пользователей хотят иметь доступ к этому контенту даже когда они находятся за границей.

Мобильное смотрение: рост на 85%



К 2020 году почти 50% всего телевизионного и видеоконтента пользователи будут смотреть на смартфонах, планшетах и ноутбуках. Таким образом, мобильное смотрение вырастет на 85% по сравнению с 2010 годом. Самый большой рост произойдет в сегменте смартфонов, доля которых в мобильном смотрении составит 25%, увеличившись на 160% по сравнению с показателем 2010 года. За последние пять лет число пользователей, которые смотрят видео на смартфонах, удвоилось и приблизилось к 70%.

Компания Воля так комментирует ситуацию в Украине: «Согласно исследованиям, которые мы проводили среди абонентов компании ВОЛЯ, наибольшая доля интернет-траффика приходится на видео-контент. Мы также фиксируем, что все больше людей смотрят видео онлайн, в том числе и на мобильных устройствах. Среди наших абонентов в возрасте 18-65 лет в Киеве порядка 19% используют смартфон для просмотра ТВ, в регионах же это 12%. Снижение частоты использования немобильных устройств мы наблюдаем уже несколько лет, конечно в Украине этот процесс происходит не столь быстро, как в мире. Мы прогнозируем, что к 2020 году потребление ТВ-контента на мобильных устройствах вырастет на 20%».



Люди в возрасте 16-19 лет тратят на смотрение больше времени, чем все остальные – в среднем, 33 часа в неделю. Это на 10 часов больше, чем в 2010 году. При этом более половины просмотров приходится на контент по запросу, а 60% времени проходит за просмотром контента на экранах мобильных устройств.

Наиболее консервативны зрители в возрасте 60-69 лет: 80% времени они отдают предпочтение традиционному телевидению – как и в 2013 году.

Разнообразие выбора приводит к тому, что пользователи не знают, чему отдать предпочтение: время поиска интересного контента за год выросло на 13% и достигло почти 1 часа в день. 60% опрошенных считают вопрос выбора контента «очень важным» при подключении к новым ТВ и видео-сервисам. Каждый восьмой полагает, что в будущем определиться с интересами станет еще сложнее. Упростить задачу может универсальная функция поиска контента – в этом уверены 70% респондентов.



Виртуальная реальность и эффект присутствия обладают огромным потенциалом, поскольку обеспечивают возможность создавать персонализированные взаимодополняющие услуги и улучшают опыт смотрения. К 2020 году треть зрителей намерен пользоваться VR, а значит, виртуальная реальность будет играть важную роль в развитии телевидения и видеосервисов.

Почти 55% респондентов ждут снижения цен на VR-устройства, а 50% рассчитывают на увеличение подборки контента с дополненной реальностью. Примерно 30% опрошенных полагает, что привлекательность VR-контента будет выше, если необходимые устройства можно будет не покупать, а брать в аренду у провайдера.

Пользователи все больше ценят качество картинки: HD-телевизоры имеются у 85% опрошенных – в сравнении с 75% в 2012 году, а телевизоры 4K/UHD стоят в домах у 20% пользователей. При этом, согласно данным исследования, в идеале люди хотели бы смотреть контент в формате 4K/UHD с помощью компактных устройств, обходясь без телевизора с большим экраном. Почти половина опрошенных считает, что в будущем для этого будут использоваться устройства виртуальной реальности.

«Мы по-прежнему наблюдаем бум мобильного смотрения, начавшийся еще в 2010 году. Пользователи не только смотрят больше видео, но и меняют подход к просмотру. Кроме того, в этом году стал очевидным интерес к виртуальной реальности», - комментирует результаты исследования старший советник Ericsson ConsumerLab Андерс Эрландссон (Anders Erlandsson).