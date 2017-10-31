Lenovo и Intel представляют более простой и безопасный путь онлайн-аутентификаци

31 октября 2017, 13:45

Lenovo – первый производитель ПК, который вывел на рынок аутентификаторы, сертифицированные FIDO, встроенные непосредственно в ПК с Windows для более простой и безопасной онлайн-аутентификации при входе на популярные веб-сайты, такие как PayPal, Google, Dropbox и Facebook.

Используя Intel Online Connect, доступный на процессорах Intel Core 7-го и 8-го поколений, интегрированные аутентификаторы IDO поддерживают как Universal Authentication Framework (UAF), так и Universal 2nd Factor (U2F).

Вместо того, чтобы полагаться только на пароли, у пользователей теперь есть более безопасный способ входа на веб-сайты ‒ с помощью встроенного сканера отпечатков пальцев или быстрым нажатием кнопки в режиме реального времени.



Киев, 31 октября 2017 г. – 81% случаев утечки данных в прошлом году были связаны с кражей паролей или их недостатками слабые пароли и пароли по умолчанию)1, а количество фишинг-атак выросло на 65% по сравнению с предыдущим годом. 2 Защита интернет-конфиденциальности, параметров идентификации и всех типов данных стали важнее, чем когда-либо, и требуют более надежных средств безопасности. Lenovo и Intel сегодня анонсировали первые встроенные в ПК средства аутентификации для защиты онлайн-серфинга, работы и покупок пользователей. Интегрированные непосредственно в ядро ПК, сертифицированные аутентификаторы FIDO делают идентификацию при входе на популярные веб-сайты, такие как PayPal, Google, Dropbox и Facebook, проще и безопаснее. Для этого используется Intel Online Connect в 7-м и 8-м поколении процессоров Intel Core на новейших ПК Lenovo, включая Yoga 920, ThinkPad X1 Tablet (2-го поколения), ThinkPad X1 Carbon (5-го поколения) и IdeaPad 720S.



Чтобы не зависеть от паролей как единственного вида учетных данных для входа на веб-сайты, теперь у пользователей есть более безопасный способ входа в систему. Для этого будет достаточно одного нажатия на встроенный считыватель отпечатков пальцев через Universal Authentication Framework (UAF) или клика в режиме реального времени по экранной кнопке через Universal 2nd Factor (U2F). Благодаря наличию встроенных FIDO-аутентификаторов, веб-сайты используют защищенные ключи безопасности, интегрированные в аппаратные средства ПК, что в конечном итоге увеличивает защиту пользователей и снижает вероятность мошенничества.



Аутентификация отпечатка пальца UAF: одно прикосновение пальца к встроенному считывателю отпечатков с функцией шифрования данных может легко верифицировать пользователя в его учетной записи PayPal.

U2F со встроенной аутентификацией 2-го фактора: дополнительный фактор безопасности включается в процессе аутентификации после входа пользователей на веб-сайт с использованием стандартного идентификатора пользователя и пароля. Использование отдельного ключа безопасности или SMS-кода заменено встроенной системой аутентификации 2-го уровня, которая предлагает пользователю одним нажатием кнопки осуществить идентификацию на таких сайтах, как Google, Facebook, Dropbox и многих других.

Intel Online Connect и Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), встроенные в процессоры 7-го и 8-го поколения Intel Core, предлагают защиту информации об аутентификации пользователей с внедрением сканера отпечатков пальцев для усиления мер безопасности.