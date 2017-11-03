YouTube запускает в Украине кампанию в поддержку позитивного диалога в сети

3 ноября 2017, 9:15

Сегодня мы объявляем о запуске кампании Voice4Good, цель которой еще раз подчеркнуть, что YouTube - это площадка, где можно воплотить свои идеи, завязать интересную дискуссию, пообщаться с единомышленниками, получить самую разную полезную информацию, а не место для негатива.

По данным исследования Google, авторы YouTube-каналов вызывают у молодежи, проводящей много времени за просмотром онлайн-видео, гораздо больший интерес, чем "обычные" знаменитости из мира шоу-бизнеса, музыки, спорта и т.д. Так, в сравнении с видеоклипами знаменитостей из традиционного шоу-бизнеса, 25 самых популярных в мире авторов YouTube получают в 3 раза больше просмотров, в 2 раза больше взаимодействий и в 2 раза больше комментариев.



Именно поэтому мы решили привлечь к проекту популярных украинских влоггеров, которые расскажут в своих видео, как бороться с негативом в комментариях и жизни, поделятся своим опытом, как отличить буллинг от конструктивной критики, и как не опустить руки начинающему ютуберу и продолжать заниматься любимым делом.

Акцию первыми поддержали популярная тин-группа Open Kids (более 1,2 миллиона подписчиков), Андрей Немодрук из комедийного YouTube-канала ND Production (более 1,5 миллионов подписчиков), топовый влоггер JackBelozerov (более 1,5 миллиона подписчиков) и автор успешного DIY-канала Nata Lime (более 650 тысяч подписчиков). В рамках кампании топ-блогеры будут делиться личным опытом противодействия нападкам в сети, расскажут о своем пути к популярности на YouTube и дадут советы начинающим ютуберам. Серия роликов с их советами и личными историями появится в Интернете совсем скоро. Мы также призываем всех пользователей присоединиться к программе и поделиться своими историями и советами в видео и в комментариях с хэштегом #Voice4Good.



Девочки из группы Open Kids в своем видео говорят: “Самый главный фактор нашего успеха - это YouTube. Именно здесь были загружены первые видео группы, и каждый раз с замиранием сердца мы следили за тем, понравились ли они зрителям. Со временем мы поняли, что очень важно отличать негативные комментарии от конструктивной критики. Благодаря нашим поклонникам на канале Open Kids уже более 1 миллиона подписчиков. YouTube - это хорошая площадка для того, чтобы проявить себя и поддержать другого; и мы призываем не сидеть на месте, а реализовать свои идеи и присоединиться к кампании Voice4Good!”



Создатель популярного канала ND Production Андрей Немодрук из Одессы: “В мае этого года моему каналу стукнуло уже 8 лет, а стал он известен пародиями на голоса популярных личностей от мультперсонажей до политиков и не только. Ежемесячно мои видео просматривают более 8-ми миллионов раз, и я очень горжусь тем, что у меня есть такая возможность – поднимать настроение людям. Я считаю, что как в реальной, так и онлайн жизни нужно хорошо думать, что ты говоришь или пишешь, ведь ты никогда не знаешь, как это может повлиять на настроение и даже жизнь другого человека”.



Женя Белозеров делится своей историей: “Когда я создавал свой YouTube-канал, не ставил себе цель стать звездой. В самом начале я просто хотел научиться монтировать видео. И здорово, что то, чем я занимаюсь, интересно и нравится другим. Когда у тебя больше полутора миллионов подписчиков, где-то среди тысяч комментариев может найтись негатив, но я просто стараюсь его не замечать. Через неделю появятся новые ролики с новыми комментариями, ты не останавливаешься и двигаешься вперед, даря позитив людям”.



Nata Lime в своем видео рассказала о личном опыте: “В YouTube огромное число зрителей, людей, которые регулярно заходят, ищут новые видео, блогеров, что посмотреть и как развлечься. А это значит, если вы интересная личность и вам есть, что сказать - обязательно найдете свою аудиторию. И еще совет - прежде чем писать комментарий к видео, ответьте себе на вопрос: не обидит ли ваш комментарий автора, ведь наверняка у вас нет такой цели - испортить человеку настроение на весь день”.



Главная цель YouTube – дать каждому возможность узнать больше о мире вокруг и выразить себя. Мы убеждены, что мир станет лучше, если каждый сможет делиться своими мыслями, и все будут прислушиваться друг к другу. И об этом говорят наши основные ценности, которые мы хотим еще раз подчеркнуть во время кампании:

Возможность высказываться – На нашей платформе пользователи могут воплощать свои творческие идеи, делиться мнениями и обсуждать их друг с другом. В такой атмосфере раскрываются таланты.



Возможность получать информацию – На YouTube люди со всего мира могут получать знания и следить за событиями вокруг.



Возможность заявить о себе – На нашем сайте у каждого есть шанс самореализоваться и найти свою аудиторию. Успех авторов зависит только от интереса зрителей.



Возможность найти свое сообщество – YouTube объединяет пользователей со всего мира, поэтому здесь вы всегда сможете встретить единомышленников.