3 ноября 2017, 12:15

Кражи кабеля приводят к повреждению линий связи экстренных служб

В течение 5-10 мин более 20 000 украинцев в городах Лисичанск Луганской области и Каменское Днепропетровской области могли почувствовать трудности с дозвоном в экстренные службы.



В период с 23 по 29 октября 2017 года в результате злонамеренного повреждения линий связи отсутствовала возможность дозвониться на экстренные номера 101-104 в двух городах Украины. Так, в г. Лисичанск было похищено около 25 м магистрального кабеля, в связи с чем в течение 5 мин для более 5000 тыс. жителей города отсутствовал выход на службу «104». Второй случай имел место в Каменском Днепропетровской области, где в результате повреждения злоумышленниками медного кабеля горожане не могли дозвониться пожарным на номер «101» в течение 10 мин. В целом, более 20 000 украинцев – жителей Лисичанска и Каменска – пострадали из-за злонамеренных действий воров. В обоих случаях специалисты Укртелекома в течение 5-10 мин организовали переадресацию звонков, но физически работы по восстановлению продолжались до нескольких суток.



«За 9 месяцев 2017 года было зафиксировано более 16 000 краж инфраструктуры оператора. Как следствие, без связи в течение разного периода времени осталось около 815 тыс. клиентов», – отметил Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома.

