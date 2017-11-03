В течение 5-10 мин более 20 000 украинцев в городах Лисичанск Луганской области и Каменское Днепропетровской области могли почувствовать трудности с дозвоном в экстренные службы.
В период с 23 по 29 октября 2017 года в результате злонамеренного повреждения линий связи отсутствовала возможность дозвониться на экстренные номера 101-104 в двух городах Украины. Так, в г. Лисичанск было похищено около 25 м магистрального кабеля, в связи с чем в течение 5 мин для более 5000 тыс. жителей города отсутствовал выход на службу «104». Второй случай имел место в Каменском Днепропетровской области, где в результате повреждения злоумышленниками медного кабеля горожане не могли дозвониться пожарным на номер «101» в течение 10 мин. В целом, более 20 000 украинцев – жителей Лисичанска и Каменска – пострадали из-за злонамеренных действий воров. В обоих случаях специалисты Укртелекома в течение 5-10 мин организовали переадресацию звонков, но физически работы по восстановлению продолжались до нескольких суток.
«За 9 месяцев 2017 года было зафиксировано более 16 000 краж инфраструктуры оператора. Как следствие, без связи в течение разного периода времени осталось около 815 тыс. клиентов», – отметил Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 15:05
Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite – доступные смартфоны для любителей селфи
- Гаджеты | Вчера, 14:45
Состоялся официальный анонс смартфонов Oppo R11s и R11s Plus
- Гаджеты | Вчера, 14:15
Новый смартфон Oukitel C8 4G - безрамочный дизайн за "копейки"
- Гаджеты | Вчера, 13:45
Смартфон ASUS Pegasus 4S – безрамочный дизайн и двойная основная камера
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Razer представила свой первый игровой смартфон
- Железо | Вчера, 12:45
Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов FUTRO
- Бизнес | Вчера, 12:15
Кражи кабеля приводят к повреждению линий связи экстренных служб
- Технологии | Вчера, 11:45
В аэропорту "Киев" приземлился Airbus A321
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Новые игровые мыши A4Tech Bloody
Последние материалы
- Обзоры | 1 ноября, 7:31
Patriot Viper 4 PV48G300C6K (DDR4-3000, 2 x 4 Гбайт): для начинающего игрока и не только
- Обзоры | 30 октября, 9:23
REAL-EL 7070 Comfort Backlit: "зональная подсветка и отличная эргономика"!
- Обзоры | 30 октября, 8:25
Transcend StoreJet 25CK3: "карман с защитой"!
- Аналитика | 28 октября, 22:33
Мобильные новости №47: Киевстар отчитался о готовности к 4G, а в BiP появились групповые видеозвонки
- Аналитика | 28 октября, 18:56
Дайджест №203: игровое кресло Cougar Armor и официальный анонс Nokia 7
- Фотогалереи | 28 октября, 17:38
Фотообзор Cablexpert TK-PRO-02
- Обзоры | 26 октября, 10:07
REAL-EL M15 Backlit: "твоя первая игровая механика"!
- Обзоры | 25 октября, 23:10
Cougar Deathfire EX: "лучшее для игр"!
- Аналитика | 24 октября, 8:10
Мобильные новости №46: инвестиции Turkcell в Украину и технология Multi-SIM от Ericsson
Популярные новости
- Технологии | 31 октября, 13:45
Lenovo и Intel представляют более простой и безопасный путь онлайн-аутентификаци 5.00
- Гаджеты | 31 октября, 10:04
Новые смарт-часы Gear Sport от Samsung уже в продаже 5.00
- Гаджеты | Вчера, 13:45
Смартфон ASUS Pegasus 4S – безрамочный дизайн и двойная основная камера 1.00
- Гаджеты | Позавчера, 13:15
Body Fat Scale – первые смарт-весы Huawei 1.00
- Гаджеты | Вчера, 15:05
Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite – доступные смартфоны для любителей селфи 0.00
- Гаджеты | Вчера, 14:45
Состоялся официальный анонс смартфонов Oppo R11s и R11s Plus 0.00
- Гаджеты | Вчера, 14:15
Новый смартфон Oukitel C8 4G - безрамочный дизайн за "копейки" 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Razer представила свой первый игровой смартфон 0.00
- Железо | Вчера, 12:45
Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов FUTRO 0.00