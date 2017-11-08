Безлимитный 3G интернет и другие предложения от Киевстар

8 ноября 2017, 15:03

С 7 ноября 2017 г. по 31 марта 2018 г. национальный телеком-оператор Киевстар предлагает бизнес-абонентам привлекательные акционные условия пользования тарифными планами.

«Тарифные планы линейки «Бизнес офис» пользуются у наших абонентов спросом. Они имеют в пакете не только традиционные телеком-услуги, но и дополнительные возможности по подключению лицензий Microsoft Office 365 - это очень удобно для ведения бизнеса. А к 20-летию Киевстар мы решили сделать клиентам еще одно привлекательное предложение - не ограничивать их доступ к интернету и популярным видеоресурсам», - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Условия акции предусматривают:

- Возможность пользования безлимитным мобильным интернетом без ограничения скорости и дополнительных оплат для абонентов тарифных планов «Бизнес Офис 320», «Бизнес Офис 500 Специальный», «Бизнес Офис VIP» и «Бизнес Офис Premium». Такие же преимущества получат абоненты тарифов «3G Бизнес 500 Специальный 2016», «3G Бизнес VIP 2016», «3G Бизнес VIP Экстра», «3G Бизнес VIP Премиум». Изменения в пользовании сервисами произойдут автоматически.

- Бесплатное подключение нового пакета «Интернет БЕЗЛИМ» - безлимитного мобильного интернета без ограничения скорости - для абонентов тарифных планов «Бизнес Офис 160» и «Бизнес Офис 240». Для активации услуги необходимо отправить команду *173*5# или позвонить на голосовое меню 477*232.

- Безлимитное пользование сервисами YouTube, Megogo.net, Divan.TV, "Домашнее ТВ" и др. без дополнительных оплат с новым пакетом "Video+» для абонентов тарифного плана «Бизнес Офис 80». Для бесплатного подключения услуги необходимо отправить команду *173*4# или позвонить на голосовое меню 477*232.

- Возможность «почувствовать двойной безлимит» с услугой «Интернет SIM-пара» для абонентов тарифных планов «Бизнес Офис 160», «Бизнес Офис 240», «Бизнес Офис 320», «Бизнес Офис 500 Специальный», «Бизнес Офис VIP» и «Бизнес Офис Premium». Пользование услугой не требует дополнительных оплат. Бесплатно подключиться к сервису можно в ближайшем магазине Киевстар.

