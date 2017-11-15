В столице на 50% увеличилось количество краж медного кабеля Укртелекома

Ежедневно в Киеве происходит по три таких случая. За 10 месяцев здесь совершено 870 краж и повреждений.
В последнее время кражи и повреждения телеком кабеля все чаще происходят в столице и количество их постоянно растет. С начала года воры украли более 100 км кабеля, почти сотню крышек люков канализационных колодцев, из-за чего десятки тысяч абонентов наблюдали перебои со связью. Больше всего от действий злоумышленников страдают жители Днепровского, Святошинского и Деснянского районов города. Компания ежедневно проводит ремонтные работы для восстановления услуг абонентам.
К сожалению, в этом году Киевская область практически лидирует по темпам роста краж. За год их увеличилось на 65% до более 1110. Из них 870 в столице, что на 50% больше прошлого года.
В целом, в этом году зафиксировано уже 17,6 тысяч инцидентов по всей территории страны и похищено 1735 км телекоммуникационного кабеля. Укртелекому нанесен ущерб на сумму около 250 млн грн.
Такая ситуация с хищением кабеля и повреждением инфраструктуры угрожает целостности телекоммуникационной сети Украины.
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