15 ноября 2017, 13:45

В столице на 50% увеличилось количество краж медного кабеля Укртелекома

Ежедневно в Киеве происходит по три таких случая. За 10 месяцев здесь совершено 870 краж и повреждений.



В последнее время кражи и повреждения телеком кабеля все чаще происходят в столице и количество их постоянно растет. С начала года воры украли более 100 км кабеля, почти сотню крышек люков канализационных колодцев, из-за чего десятки тысяч абонентов наблюдали перебои со связью. Больше всего от действий злоумышленников страдают жители Днепровского, Святошинского и Деснянского районов города. Компания ежедневно проводит ремонтные работы для восстановления услуг абонентам.



К сожалению, в этом году Киевская область практически лидирует по темпам роста краж. За год их увеличилось на 65% до более 1110. Из них 870 в столице, что на 50% больше прошлого года.



В целом, в этом году зафиксировано уже 17,6 тысяч инцидентов по всей территории страны и похищено 1735 км телекоммуникационного кабеля. Укртелекому нанесен ущерб на сумму около 250 млн грн.



Такая ситуация с хищением кабеля и повреждением инфраструктуры угрожает целостности телекоммуникационной сети Украины.

