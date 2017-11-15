15 ноября 2017, 14:45

Вышли новые прошивки для ряда моделей ONYX

Вышли новые прошивки для нескольких несенсорных моделей ридеров:



ONYX BOOX Amundsen

ONYX BOOX Миклухо-Маклай

ONYX BOOX Caesar

ONYX BOOX COLUMBUS 2

ONYX BOOX James Cook



Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок. Список изменений следующий:



Исправлены ошибки в библиотеке при создании коллекций.

Добавлено отображение папок в библиотеке.

Исправлена ошибка со сменой заставок.

Улучшена работа с файлами, имеющими длинные названия.

Исправлен ряд прочих мелких ошибок.

Сделан ряд прочих мелких изменений.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.

