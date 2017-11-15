Вышли новые прошивки для ряда моделей ONYX

Вышли новые прошивки для нескольких несенсорных моделей ридеров:
ONYX BOOX Amundsen
ONYX BOOX Миклухо-Маклай
ONYX BOOX Caesar
ONYX BOOX COLUMBUS 2
ONYX BOOX James Cook
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок. Список изменений следующий:
Исправлены ошибки в библиотеке при создании коллекций.
Добавлено отображение папок в библиотеке.
Исправлена ошибка со сменой заставок.
Улучшена работа с файлами, имеющими длинные названия.
Исправлен ряд прочих мелких ошибок.
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.
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