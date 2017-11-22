22 ноября 2017, 12:15

Вышли новые прошивки для ряда моделей ONYX

Вышли новые прошивки для нескольких несенсорных моделей ридеров:

    ONYX BOOX Amundsen
    ONYX BOOX Миклухо-Маклай
    ONYX BOOX Caesar
    ONYX BOOX COLUMBUS 2
    ONYX BOOX James Cook

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок. Список изменений следующий:

    Исправлены ошибки в библиотеке при создании коллекций.
    Добавлено отображение папок в библиотеке.
    Исправлена ошибка со сменой заставок.
    Улучшена работа с файлами, имеющими длинные названия.
    Исправлен ряд прочих мелких ошибок.
    Сделан ряд прочих мелких изменений.

Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.
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